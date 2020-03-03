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Хоккей

Под шум и топот трибун: болельщики «Днепра» мощно поблагодарили команду за победу

Николай ПисаревНет комментариев
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Херсонские болельщики уже в который раз доказывают, что они верны и преданны своему любимому клубу. Конечно же, поддержку фанатов херсонские хоккеисты чувствуют, как на домашних матчах, так и далеко за пределами домашней арены.

После очередной победы«Днепра» на родной арене в Херсоне, болельщики не только на протяжении всего матча громко поддерживали команду и гнали её вперед, но и после финальной сирены еще долго не отпускали “щук” в раздевалку.

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После окончания матча херсонские болельщики больше трех минут аплодировали “щукам”, выражаяим благодарность за победный поединок. На эмоции не скупились и сами хоккеисты, поблагодарив болельщиков за их мощную поддержку.

Отметим, что по итогам регулярного чемпионата «Днепр» финиширует на третьем месте и на стадии четвертьфинала плей-офф сразится с харьковским МХК«Динамо». Матчи состоятся 12 и 15 марта в Харькове и Херсоне соответственно, а также, при необходимости, 17 марта состоится третий, решающий, матч в Херсоне.

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Источник: uhl.ua
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