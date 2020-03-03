Правило дежурного вратаря не будет меняться

Дэвид Эйрс

Процедура НХЛ по использованию дежурного вратаря не нуждается в изменении. Такое решение было принято в понедельник на ежегодной встрече генеральных менеджеров лиги в Бока-Ратон (Флорида).

“Было много дискуссий, – сказал старший исполнительный вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл. – Главный их результат – текущее состояние дел. И оно всех устраивает”.

Данный вопрос оказался в центре внимания после того, как на прошлой неделе Дэвид Эйрс сыграл за “Каролина Харрикейнз” против “Торонто Мэйпл Лифс” (6:3). 42-летний Эйрс, являющийся водителем заливочной машины для льда в Mattamy Athletic Centre и регулярно тренирующийся с “Торонто”, вошёл в игру после травм вратарей “Харрикейнз” Джеймса Раймера и Петра Мразека

25 февраля заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли спросили, приведет ли выход на лед Эйрса к изменениям в правилах.

“Справедливый вопрос, – сказал Дэйли. – В течение последних лет мы этот вопрос обсуждали. Последний раз это было в прошлом году. Такое происходит очень, очень редко, но когда происходит, то привлекает всеобщее внимание и заставляет задаться вопросом, стоит ли в этом компоненте что-то изменить”.

Эйрс сделал восемь сэйвов и стал самым возрастным вратарем в НХЛ, одержавшим победу в своем первом матче. Дэйли сказал, что есть несколько причин, способных осложнить изменение правила использования дежурного запасного вратаря.

“Лёгкого решения нет, – заявил Дэйли. – В частности, нам нужно поработать с профсоюзом игроков (НХЛПА). Кого считать хоккеистом? Кого не считать хоккеистом? Кто определяет всё это? Конечно, мы хотим, чтобы игра становилась лучше, и чтобы люди не ставили себя в опасное положение, играя в воротах в матче Национальной хоккейной лиги”.

Кэмпбелл сказал, что данный вопрос в отдельной группе обсуждали генеральный менеджер “Харрикейнз” Дон Уодделл и его коллега из “Мэйпл Лифс” Кайл Дубас.

“Возникло много шума из ничего, но в итоге получилась хорошая и интересная человеческая история”, – заявил Кэмпбелл.

До Эйрса последним “дежурным запасным” в НХЛ был 36-летний бухгалтер Скотт Фостер, 29 марта 2018 года сделавший семь сэйвов в составе “Чикаго Блэкхокс” в матче с “Виннипегом”.