«Супер-Контик» JHC-2008 (итоги первого дня)

В воскресенье, 1 марта, на дружковской арене «Альтаир» стартовал семнадцатый розыгрыш турнира «Супер-Контик» Junior Hockey Cup. В течении двух соревновательных дней пять команд спортсменов 2008 года рождения определят сильнейшего.
За главный трофей соревнования сразятся: «Донбасс 2008» (Донецк), «Кривбасс» (Кривой Рог), СДЮСШОР (Харьков), «Сокол» (Киев), «Ягуар» (Днепр).
В течении двух игровых дней каждая из команд проведет четыре поединка. В первый игровой день состоялась торжественная церемония открытия «Супер-Контик» JHC. С приветственными и напутственными словами обратился ко всем участникам турнира и гостям «Альтаира» директор ДЮСШ ХК «Донбасс» Леонид Гладченко.