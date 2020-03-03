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Хоккей

«Супер-Контик» JHC-2008 (итоги первого дня)

Николай ПисаревНет комментариев
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В воскресенье, 1 марта, на дружковской арене «Альтаир» стартовал семнадцатый розыгрыш турнира «Супер-Контик» Junior Hockey Cup. В течении двух соревновательных дней пять команд спортсменов 2008 года рождения определят сильнейшего.

За главный трофей соревнования сразятся: «Донбасс 2008» (Донецк), «Кривбасс» (Кривой Рог), СДЮСШОР (Харьков), «Сокол» (Киев), «Ягуар» (Днепр).

В течении двух игровых дней каждая из команд проведет четыре поединка. В первый игровой день состоялась торжественная церемония открытия «Супер-Контик» JHC. С приветственными и напутственными словами обратился ко всем участникам турнира и гостям «Альтаира» директор ДЮСШ ХК «Донбасс» Леонид Гладченко.

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1 марта, воскресенье

СДЮСШОР – «Донбасс 2008» 5:6 Б (1:2, 3:2, 1:1, 0:1)

«Сокол» – «Кривбасс» 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

«Ягуар» – СДЮСШОР 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

«Донбасс 2008» – «Сокол» 6:7 (1:2, 2:3, 3:2)

«Кривбасс» – «Ягуар» 2:6 (1:1, 0:2, 0:3)

«Супер-Контик» JHC-2008 (итоги первого дня)

Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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