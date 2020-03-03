В чемпионате Беларуси определяются полуфиналисты Кубка Президента (видео)

В Кубке Президента завершились все четыре матча игрового дня.

Гомель – Динамо-Молодечно – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)



Шайбы: 0:1 – 05:40 Бадун (Крылович), 1:1 – 09:41 Рачинский (Ревенко), ГБ, 1:2 – 37:28 Амброжейчик (Боярчук, Устиненко), ГБ, 1:3 – 38:08 Бадун (Грецкий, Дерябин), 1:4 – 54:34 Амброжейчик (Боярчук, Устиненко)

Штраф: 27 – 10

Броски: 29 (9+6+14) – 23 (9+6+8)

Лучшие игроки: Рачинский – Амброжейчик

Металлург – Шахтер – 3:5 (0:3, 1:2, 2:0)



Шайбы: 0:1 – 05:00 Карабанов (Левко, Карабань), 0:2 – 09:09 Дадонов (Крикуненко), 0:3 – 10:30 Казнадей (Крикуненко), ГБ, 0:4 – 28:51 Борисов (Жидких), 1:4 – 36:32 Кирющенков (Кунцевич, Игнатов), 1:5 – 39:57 Феклистов (Дадонов), 2:5 – 46:23 Гринь (Дубинин, Волченков), 3:5 – 55:58 Ал. Михнов (Астанков, Заламай)

Штраф: 8 – 6

Броски: 27 (10+11+6) – 40 (16+14+10)

Лучшие игроки: Астанков – Карабанов

Локомотив – Юность – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)



Шайбы: 0:1 – 22:03 Кашкар (Антонов), ГБ, 0:2 – 38:14 Стефанович (Дроздов, Еременко), 1:2 – 41:26 Перегуда (А. Петров, Дашков), ГМ

Штраф: 14 – 8

Броски: 19 (3+13+3) – 36 (13+10+13)

Лучшие игроки: С. Степанов – Стефанович

Могилев – Неман – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 16:19 Романович (Е. Степанов, Савинов), 1:1 – 17:21 Васько (Субботин), 2:1 – 27:37 Коташенко, 2:2 – 29:00 А. Малявко (Бердников, Романович), 2:3 – 36:29 Кислый (Ремезов), ГМ

Источник: сайт belarushockey.com