“Детройт” – “Колорадо” (1:2): первый гол Наместникова

Ландеског и Ларкин

“Колорадо” (40-18-7) продлил победную серию до семи матчей и на расстояние одного очка приблизился к “Сент-Луису” в борьбе за первое место Центрального дивизиона. “Эвеланш” пропустили первыми на шестой минуте стартового периода от Энтони Манты, но потом забили дважды подряд. В первом периоде счет сравнял Владислав Наместников, с передачи Валерия Ничушкина забивший дебютный гол за “Колорадо” после обмена из “Оттавы”, а во втором победную шайбу забросил Логан О’Коннор. Для 23-летнего новичка гол стал вторым в НХЛ.

“Все хорошо, ребята мне много помогают, – сказал Наместников в первом перерыве об адаптации в новом клубе. – Я задаю вопросы. По ходу тренировок и матчей ты все больше понимаешь, как тут играют. Становится легче”.

Большую часть матча Наместников провел в тройке Нэйтаном Маккинноном и Габриэлем Ландескогом, хотя гол забил, оказавшись на льду с Ничушкиным и Мартином Каутом.

Также “Эвеланш” впервые в своей истории одержали девятую гостевую победу подряд, хотя играли без получившего травму верхней части тела защитника Кейла Макара. В воротах “Колорадо” дебютировал Майкл Хатчинсон. Приобретенный из “Торонто” голкипер справился с 17 бросками.

“Было здорово, – сказал Хатчинсон, которому в понедельник исполнилось 30 лет. – Ребята играли чрезвычайно здорово. Это был однозначно лучший подарок на день рождения”.

“Детройт” (15-48-5) потерпел шестое поражение подряд (0-5-1) и 20-е в последних 23 матчах. Для Манты гол стал 15-м в сезоне, а Джонатан Бернье отразил 25 бросков.