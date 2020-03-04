Фигуристы «Донбасса» завоевали полный комплект медалей

С 28 февраля по 1 марта в Харькове проходил третий этап самых масштабных в Украине стартов – Всеукраинских соревнований юных фигуристов.

Юные спортсмены продолжили соревноваться в различных возрастных категориях за право попасть в финал турнира.

Как и на первом этапе Всеукраинских соревнований юных фигуристов в Харькове,школу хоккейного клуба «Донбасс»представлялидевять воспитанниковв трех возрастных категориях. Младший возраст –Амина Рана,София Руденкова,София Петрова,София Мекшун,Валерия КарасеваиМелания Пашковская, средний возраст –Елизавета АпросененкоиКлим Балабанов, старший –София Лозицкая.



Многим воспитанникам ДЮСШ ХК «Донбасс» удалось продемонстрировать более высокие результаты, чем на предыдущих соревнованиях, что еще раз подчеркивает профессионализм и стремление к совершенству тренерского штаба клубной школы, а также юных спортсменов и их родителей.

Среди девочек 2010 года рождения «золото» удалось завоеватьМелании Пашковской. Юной спортсменке удалось улучшить свой результат почти на три балла – 24,16 против 21,47 в январе – что позволило подняться на высшую ступеньку пьедестала в своей возрастной категории. В этой же группе выступала еще одна воспитанница донецкой школыВалерия Карасева, к сожалению в этот раз Валерии удалось стать только 14-й из 25-и участниц.

СофияЛозицкая, выступающая в еще одной из самых многочисленных групп – девочек 2006-2008 годов рождения, смогла увеличить количество баллов, заработанных по сумме прокатов двух программ – 72,05 против 71,31 в январе. В итоге София заняла 11-е место из 24 спортсменок.

Из девяти фигуристок, которые приняли участие в возрастной категории 2009-2010, четыре девочки являются представителями школы донецкого клуба.Софии Мекшунудалось завоевать «серебро».София Руденкова,София ПетроваиАмина Ранасмогли продемонстрировать неплохие результаты и в следующих соревнованиях смогут побороться за главные награды.

Елизавета Апросененкосмогла более чем на 5 баллов улучшить результат выступления – 29,83 против 24,44 в январе. Однако учитывая серьезную конкуренцию в группе, это позвонило Елизавете стать 11-й в своей возрастной категории.

Также более качественно «откатать» программу удалосьКлиму Балабанову– 34,72 против 33,01 в январе, таким образом Клим второй раз завоевал бронзу среди мальчиков 2008-2009 годов рождения.

Источник: сайт ХК «Донбасс»