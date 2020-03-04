«Ягуар-2008» стал трехкратным обладателем «Супер-Контик» Junior Hockey Cup

С 1 по 2 марта на дружковской арене «Альтаир» прошел семнадцатый розыгрыш турнира «Супер-Контик» Junior Hockey Cup. В течении двух соревновательных дней пять команд спортсменов 2008 года рождения определяли сильнейшего.

За главный трофей соревнования сразились: «Донбасс 2008» Донецк, «Кривбасс» Кривой Рог, СДЮСШОР Харьков, «Сокол» Киев, «Ягуар» Днепр.



2 марта, понедельник

«Сокол» –СДЮСШОР2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

«Донбасс 2008» –«Ягуар»1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

«Кривбасс»– СДЮСШОР 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

«Ягуар»– «Сокол» 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

«Донбасс 2008»– «Кривбасс» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Судьба третьего места решалась в заключительном матче турнира –«Донбасс 2008»играл с«Кривбассом». Обе команды осторожно начали поединок, сконцентрировавшись на оборонительных действиях. Во втором периоде счет удалось открытьподопечным Максима Качмара, а в заключительной трети игры дончане удвоили игровое преимущество. Таким образом, именно«Донбасс 2008»завоевал «бронзу» соревнования.



Несмотря на неудачный второй игровой день – два поражения в двух матчах – на втором месте итоговой турнирной таблицы расположился столичный«Сокол».



Победителем турнира стал днепровский«Ягуар»– команда с лучшим нападением и защитой (18 заброшенных шайб при 4 пропущенных). Воспитанники днепровской школы хоккея одержали победу во всех матчах и со 100-процентным результатом завоевали главный трофей«Супер-Контик» Junior Hockey Cup.



В церемонии награждения приняли участие директор ДЮСШ ХК «Донбасс»Леонид Гладченко, а также игроки основного состава донецкого клубаАлександр КостиковиАлександр Яковлев.



Традиционно были определены лучшие игроки турнира:

Лучший вратарь– Сергей Марач, «Ягуар» Днепр

Лучший защитник– Владимир Дубинин, «Сокол» Киев

Лучший бомбардир– Тимофей Пономарев, «Донбасс 2008» Донецк

Лучший нападающий– Ярослав Скляр, «Кривбасс» Кривой Рог

Источник: сайт ХК «Донбасс»