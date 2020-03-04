Матчи регулярного чемпионата 3 марта 2020 года (онлайн)

Маршан пробивает Василевского

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Расписание матчей 3 марта (время московское):

“Нью-Йорк Айлендерс” – “Монреаль Канадиенс” (03:00)

“Питтсбург Пингвинз” – “Оттава Сенаторз” (03:00)

“Нью-Йорк Рейнджерс” – “Сент-Луис Блюз” (03:00)

“Тампа-Бэй Лайтнинг” – “Бостон Брюинз” (03:30)

“Виннипег Джетс” – “Баффало Сэйбрз” (04:00)

“Миннесота Уайлд” – “Нэшвилл Предаторз” (04:00)

“Даллас Старз” – “Эдмонтон Ойлерз” (04:30)

“Чикаго Блэкхокс” – “Анахайм Дакс” (04:30)

“Вегас Голден Найтс” – “Нью-Джерси Девилз” (06:00)

“Сан-Хосе Шаркс” – “Торонто Мэйпл Лифс” (06:30)

“Тампа-Бэй” – “Бостон” (03:30 мск): битва лидеров Востока

“Тампа” (41-19-5) в субботу обыграла “Калгари” (4:3) и смогла прервать серию из четырех поражений. “Лайтнинг” на семь очков отстают от “Бостона” в борьбе за лидерство в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции. При этом “Брюинз” провели на один матч больше. Никита Кучеров в субботу отметился двумя передачами и продлил результативную серию до 19 игр (14 голов, 17 передач).

“Лайтнинг” против “Флэймз” играли без капитана Стивена Стэмкоса, который выбыл на срок от шести до восьми недель из-за операции на мышцах кора (пресса и поясницы).

“Тяжелый удар. Очень неудачное время – концовка сезона. Мы бы не пошли на такой шаг, если бы в нем не было необходимости. Так для него будет лучше, – сказал тренер “Тампы” Джон Купер. – В первую очередь надо думать об игроке. Стэмкоса нельзя заменить. Он один из лучших в мире в своем амплуа. Нам это будет стоить нескольких голов. Тренерский штаб должен внести определенные коррективы в состав, чтобы добиться успеха”.

“Бостон” (41-13-12) в субботу одержал 10-ю подряд гостевую победу над “Айлендерс” (4:0) и остался главным фаворитом в борьбе за Президентский кубок. В поединке с “Нью-Йорком” нападающий “Брюинз” Давид Пастрняк забил 47-й гол в сезоне и сохранил лидерство в споре лучших снайперов сезона. Он опережает Остона Мэттьюза и Александра Овечкина на две шайбы. По итогам февраля Пастрняк был признан третьей звездой месяца.

В двух очных матчах по ходу нынешнего регулярного чемпионата “Тампа” переигрывала “Бостон” в упорной борьбе (4:3 ОТ и 3:2).

“Питтсбург” – “Оттава” (03:00): кризис “Пингвинз”

“Питтсбург” (37-21-6) в субботу уступил “Сан-Хосе” (0:5) и потерпел шестое подряд поражение в основное время. У капитана “Пингвинз” Сидни Кросби не было такой неудачной серии с дебютного сезона 2005-06. А “Питтсбург” в последний раз проигрывал шесть раз в основное время с 29 декабря 2011 года по 11 января 2012-го.

“Кажется, пора уже осознать, что легких соперников до конца чемпионата не будет. Пора включать “режим плей-офф”, – сказал после поражения от “Шаркс” Евгений Малкин. – Мы должны верить в себя, особенно после всего, через что прошли в этом сезоне. Мне кажется, возвращение домой после калифорнийского турне пойдет нам на пользу. Нам надо не киснуть, не обвинять друг друга, а собраться всем вместе и показать болельщикам, на что мы на самом деле способны”.

“Пингвинз” занимают третье место в Столичном дивизионе, на три очка отстав от “Филадельфии” и на шесть от “Вашингтона”. При этом относительно конкурентов “Питтсбург”, который в шести поединках забил всего восемь голов, провел на один матч меньше.

“Я вижу, что ребята немного потеряли уверенность, – отметил главный тренер “Питтсбурга” Майк Салливан. – Но это вернется. В чем я не могу никого упрекнуть – так это в отсутствии желания. Парни продолжают сражаться в каждом эпизоде, и при таком отношении мы рано или поздно выйдем из кризиса”.

В субботу “Питтсбург” потерял нападающего Доминика Симона. В третьем периоде он получил травму верхней части тела. На восстановление у него уйдет одна или две недели. В 64 играх нынешнего чемпионата форвард набрал 22 (7+15) очка. Помимо Симона в команде травмированы еще три форварда: Джейк Гюнтцель (операция на плече), Ник Бьюгстад (операция на мышцах кора) и Зак Астон-Риз (травма нижней части тела). Гюнтцель выбыл до окончания регулярного чемпионата. Бьюгстад в понедельник тренировался с контактом, но не будет играть во вторник.

Зато защитники “Пингвинз” Брайан Дюмулин и Джон Марино могут вернуться на лед. Решение на этот счет будет принято непосредственно перед встречей во вторник. В понедельник оба защитника провели полноценную тренировку с контактом. Дюмулин, которому 1 декабря сделали операцию на голеностопе, работал со своим партнером Крисом Летангом. Марино в последний раз играл 6 февраля. Ему сделали операцию на лице. В понедельник он тренировался в паре с Маркусом Петтерссоном.

“Мы очень рады, что ребята вернулись и могут работать в полную силу, – сказал Салливан. – Они уже провели несколько тренировок. … Сейчас им нужно набрать форму, вновь почувствовать игровой ритм. Это очень сложно сделать на тренировках. Для этого надо играть. Джон Марино не так много пропустил. … Думаю, что в его случае адаптация пройдет очень быстро. (Дюмулин) – умный и опытный парень. Эти качества ему помогут”.

“Оттава” (23-31-12) в субботу обыграла “Детройт” (4:3 Б) и одержала вторую победу подряд после серии из четырех поражений. Артем Анисимов в том матче забил два гола и реализовал решающий буллит. В нынешнем сезоне “Сенаторз” выигрывали три матча подряд лишь однажды в ноябре. Следующие шесть из семи матчей “Оттава” проведет на выезде, а во вторник в ее состав может вернуться форвард Колин Уайт.

“Рейнджерс” – “Сент-Луис” (03:00): победная серия “Блюз”

“Сент-Луис” (39-17-10) в субботу обыграл “Даллас” (4:3 Б) и продлил победную серию до семи матчей. “Блюз” на одно очко опережают “Колорадо” в борьбе за первое место Центрального дивизиона и Западной конференции, но у “Эвеланш” есть игра в запасе. Впервые в истории “Сент-Луису” по ходу одного сезона удалось оформить три серии с как минимум семью победами. По ходу нынешнего отрезка “Блюз” обыграли соперников с общим счетом 26:12, но при этом четыре раза исход встречи решал один гол.

“Наша команда знает, как побеждать, – сказал тренер “Сент-Луиса” Крэйг Беруби. – Когда выигрываешь три раза по семь-восемь матчей, это означает, что у вас получается побеждать и в тех встречах, в которых вы играете не в лучший хоккей. Трудно играть по-настоящему классно каждый вечер. Но нужно находить способы выигрывать матчи, не играя при этом в свою лучшую игру. Мы проделали довольно хорошую работу “.

“Рейнджерс” (35-26-4) дважды за три дня уступили “Филадельфии” (2:5 и 3:5) и на четыре очка отстали от “Коламбуса”, который занимает место второй “уайлд-кард” Восточной конференции. Хотя “Блю Джекетс” провели на две встречи больше. Три раза подряд “Нью-Йорк” не проигрывал с отрезка 31 декабря – 4 января.

Артемий Панарин в воскресном матче против “Флайерз” сделал две передачи и продлил результативную серию до рекордных в карьере 13 игр. За это время он набрал 19 (5+14) очков. В списке лучших бомбардиров лиги россиянин с 90 (32+58) баллами занимает четвертое место. В воротах “Нью-Йорка” в воскресенье впервые с 3 февраля с первых минут появился Хенрик Лундквист, сделавший 21 сэйв. Во вторник он уступит место Александру Георгиеву.

“Айлендерс” – “Монреаль” (03:00): “Нью-Йорк” теряет позиции

“Айлендерс” (35-21-8) в субботу уступили “Бостону” (0:4) и потерпели третье поражение подряд, но при этом в основное время “Нью-Йорк” проиграл впервые за пять матчей (2-1-2). “Айлендерс” упустили шанс догнать “Питтсбург” в борьбе за третье место Столичного дивизиона и сейчас делят место первой “уайлд-кард” Восточной конференции с “Коламбусом”, имея три игры в запасе. Три раза в последних девяти встречах “Нью-Йорк” оставался без голов, сыграв за этот отрезок 2-5-2.

Во вторник “Айлендерс” проведут предпоследний матч в Barclays Center в Бруклине. Последняя встреча на этой арене для “Нью-Йорка” состоится 22 марта в поединке с “Каролиной”. Все остальные домашние игры нынешнего сезона (включая розыгрыш Кубка Стэнли) и регулярный чемпионат 2020-21 годов “Айлендерс” проведут на арене Nassau Coliseum. В этом сезоне в Barclays Center “Нью-Йорк” не проиграл ни одного матча в основное время (7-0-3). В последний раз команда терпела там неудачу по итогам трех периодов 12 января 2019 года.

“Канадиенс” (30-28-9) в субботу обыграли “Каролину” (4:3 ОТ) и одержали первую победу за три матча. “Монреаль” занимает пятое место в Атлантическом дивизионе и отстает от зоны плей-офф на девять очков.

“Виннипег” – “Баффало” (04:00): “Джетс” в борьбе за плей-офф

“Виннипег” (33-28-6) в субботу не удержал победный счет в матче с “Эдмонтоном” (2:3) и потерпел четвертое поражение в пяти матчах (1-3-1). “Джетс” имеют равное количество очков с “Нэшвиллом” (по 72), который занимает место первой “уайлд-кард” Запада, но у “Предаторз” есть две игры в запасе.

Нападающий Патрик Лайне во вторник может вернуться в состав “Виннипега”, который начнет трехматчевую домашнюю серию. Форвард получил травму в первом периоде встречи против “Вашингтона” (3:0) в четверг и в субботу против “Ойлерз” не играл. В 64 матчах этого сезона Лайне набрал 59 (26+33) очков.

“Вероятно, завтра на утренней тренировке он наденет коньки, мы посмотрим, как он себя чувствует, и будем делать выводы после этого, – сказал в понедельник тренер “Джетс” Пол Морис. – Ничего не изменилось. Это просто ушиб, а опухоль сошла на нет”.

“Баффало” (29-28-8) в субботу уступил “Аризоне” (2:5) и потерпел третье поражение подряд в рамках четырехматчевого турне, которое завершится во вторник. С четвертой минуты второго периода “Сэйбрз” в субботу играли без получившего травму нижней части тела форварда Виктора Олофссона. Его участие в поединке во вторник находится под вопросом. Лидер и капитан “Баффало” Джек Айкел остался без очков в четырех матчах подряд.

В нынешнем сезоне “Сэйбрз” на выезде набрали всего 24 очка в 32 матчах. В предыдущем очном поединке 23 февраля они обыграли “Виннипег” со счетом 2:1.

“Миннесота” – “Нэшвилл” (04:00): битва прямых конкурентов

“Нэшвилл” (32-25-8) в понедельник крупно уступил “Эдмонтону” (3:8) и потерпел второе поражение подряд после серии из трех побед. “Предаторз” остаются на месте второй “уайлд-кард” Запада, деля его с “Виннипегом” и “Аризоной”, которые провели на два матча больше. Защитник “Нэшвилла” Роман Йоси в понедельник забил свой 16-й гол в сезоне, установив новый личный рекорд. По 15 шайб ему удавалось забрасывать в чемпионатах 2014-15 и 2018-19.

“Нас ждет важная игра во вторник, – сказал Йоси после поражения от “Ойлерз”. – Очевидно, что после такого поражения тяжело прийти в себя, но мы играем во вторник и должны быть уверены, что, проснувшись утром, будем полны злости, потому что нас ждет очень серьезный матч”.

“Уайлд” при равном количестве проведенных встреч отстают от “Нэшвилла” всего на одно очко. В воскресенье “Миннесота” (32-26-7) уступила “Вашингтону” (3:4) и проиграла впервые за четыре матча (3-1-0). Лидером “Уайлд” в последних поединках стал форвард Кевин Фиала, голевая серия которого составляет четыре встречи. На прошлой неделе, по итогам которой нападающий был признан первой звездой НХЛ, он провел четыре мультиочковых матча и стал лидером по голам и очкам (4+5=9).

“Предаторз” обыграли “Уайлд” в семи последних очных встречах с общим счетом 24:11. В том числе и дважды по ходу нынешнего сезона (5:2 и 4:0). Последнюю победу над “Нэшвиллом” “Миннесота” одержала 24 марта 2018 года (4:1).

“Даллас” – “Эдмонтон” (04:30): Драйзайтль и Макдэвид в огне

Уверенная победа над “Нэшвиллом” (8:3) в понедельник позволила “Эдмонтону” (35-23-8) на расстояние двух очков приблизиться к “Вегасу” в борьбе за первое место Тихоокеанского дивизиона. При этом у “Ойлерз” остается игра в запасе.

Главным героем поединка с “Предаторз” стал Леон Драйзайтль, который забил четыре гола, из них три в третьем периоде. Также он отметился передачей и довел личный бомбардирский счет до 107 (43+64) очков, что на два больше, чем его персональный рекорд, установленный в прошлом сезоне. Драйзайтль также стал седьмым игроком “Ойлерз”, кому несколько раз подряд удавалось забить по 40 голов в сезоне.

“Не буду скрывать, что забивать четыре гола приятно, – сказал Драйзайтль после победы над “Нэшвиллом”. – Очень приятно. Также я рад за партнеров, которые сегодня замечательно играли и сделали мою жизнь легкой”.

Также пятью очками у “Ойлерз” в понедельник отметился Коннор Макдэвид, забросивший одну шайбу и сделавший четыре передачи. Это был его третий подобный матч в этом чемпионате и пятый в карьере. С 94 (32+62) очками капитан “Эдмонтона” вышел на второе место в споре бомбардиров, но отрыв от Драйзайтля составляет 13 баллов.

“Даллас” (38-17-11) в субботу проиграл “Сент-Луису” (3:4 Б), уступил во втором матче подряд и уже на шесть очков отстал от “Колорадо” в борьбе за второе место Центрального дивизиона. Отставание от “Блюз” составляет семь баллов. Александр Радулов в последних 11 матчах имеет на счету 3 (0+3) очка, а Денис Гурьянов с 20 голами является лучшим снайпером команды.

В двух очных матчах по ходу нынешнего сезона команды одержали по одной гостевой победе.

“Вегас” – “Нью-Джерси” (06:00): новый шанс для Ленера

“Вегас” (36-23-8) в воскресенье перебросал “Кингз” со счетом 43-17, в том числе 19-1 в третьем периоде, но проиграл (1:4) и не смог продлить победную серию до девяти матчей. “Голден Найтс” на два очка опережают “Эдмонтон” в борьбе за первое место Тихоокеанского дивизиона, но у “Ойлерз” есть игра в запасе. В воскресенье у “Вегаса” также прервалась семиматчевая домашняя победная серия. С начала февраля “Голден Найтс” сыграли 10-3-1.

В воскресенье стало известно, что нападающий “Вегаса” Марк Стоун выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела. Стоуну не понадобится операция, и он должен вернуться в строй до конца регулярного сезона. В 65 матчах сезона Стоун набрал 63 (21+42) очка. Марк-Андре Флери в воскресном поединке сделал 13 сэйвов и во вторник уступит место в воротах Робину Ленеру, который проведет второй матч в старте за “Голден Найтс” и попробует одержать вторую победу.

“Нью-Джерси” (26-27-12) в воскресенье обыграл “Анахайм” (3:0) и продлил серию без поражений в основное время до шести матчей (4-0-2). Кори Шнайдер в том поединке сделал 34 сэйва и оформил свой первый шатаут с 21 февраля 2019 года. В последних 10 встречах “Девилз” сыграли 6-2-2, но от зоны плей-офф отстают на 14 очков. Никита Гусев в воскресном поединке отметился одной передачей и продлил результативную серию до шести встреч.

“Сан-Хосе” – “Торонто” (06:30): “Лифс” уходят в отрыв

“Торонто” (35-23-8) в субботу взял верх над “Ванкувером” (4:2) и одержал третью победу подряд после того, как проиграл “Каролине” с Дэвидом Эйрсом в воротах. “Лифс” укрепились на третьем месте Атлантического дивизиона, до пяти очков увеличив отрыв от “Флориды”. Обе команды провели по 66 матчей. В последний раз “Торонто” одерживал четыре победы кряду в промежуток с 14 по 27 декабря. Тогда “Лифс” выиграли шесть раз подряд. Во вторник в воротах команды матч начнет Джек Кэмпбелл.

В понедельник нападающий “Торонто” Илья Михеев провел первую с 27 декабря тренировку с командой. Ранее в этом сезоне ему коньком рассекли кисть руки. Михееву пришлось хирургическим путем восстанавливать связки и артерию. По словам тренера “Лифс” Шелдона Кифа, новичок НХЛ, на счету которого 39 матчей и 23 (8+15) очка, еще сыграет в этом сезоне.

Кроме того, в понедельник первую с 12 января тренировку с командой провел и защитник Морган Райли, который восстанавливается после перелома ноги. Во время тренировки он катался с защитниками Тимоти Лильегреном и Коди Сеси. Сеси впервые с 5 февраля занимался на льду вместе с командой. Ранее он травмировал голеностоп. В интервью телеканалу Sportsnet Киф сообщил, что Райли и Сеси смогут вернуться в состав на следующей неделе.

“Сан-Хосе” (28-33-4) в субботу обыграл “Питтсбург” (5:0) и одержал вторую победу подряд. Мартин Джонс в том матче отразил все 30 бросков и оформил второй шатаут в сезоне. Три матча кряду “Шаркс” не выигрывали с 21-25 ноября. От зоны плей-офф команда отстает на 12 очков.

“Торонто” обыграл “Сан-Хосе” в четырех последних очных матчах. В том числе и по ходу нынешнего сезона. 25 октября “Лифс” победили “Шаркс” со счетом 4:1.

“Чикаго” – “Анахайм” (04:30): “Блэкхокс” не сдаются

“Чикаго” (29-28-8) в субботу взял верх над “Флоридой” (3:2 Б), выиграл во второй раз подряд и приблизился к зоне плей-офф на расстояние шести очков. По ходу нынешнего сезона “Блэкхокс” уже дважды обыгрывали “Дакс” (3:2 ОТ и 4:2).

“Анахайм” (26-31-8) в воскресенье уступил “Нью-Джерси” (0:3) и не смог продлить победную серию до трех матчей. “Дакс” проиграли пять раз в последних семи встречах, занимают предпоследнее место в Западной конференции и отстают от зоны плей-офф на 12 очков.