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Хоккей

“Нэшвилл” – “Эдмонтон” (3:8): пять очков Драйзайтля и Макдэвида

Николай ПисаревНет комментариев
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Драйзайтль празднует покер

Леон Драйзайтль забил четыре гола, из них три в третьем периоде, и помог “Эдмонтону” (35-23-8) на расстояние двух очков приблизиться к “Вегасу” в борьбе за первое место Тихоокеанского дивизиона. Для Драйзайтля, который также отметился передачей, хет-трик стал вторым в НХЛ. Он довел личный бомбардирский счет до 107 (43+64) очков, что на два больше, чем его персональный рекорд, установленный в прошлом сезоне.

“Не буду скрывать, что забивать четыре гола приятно, – сказал Драйзайтль. – Очень приятно. Также я рад за партнеров, которые сегодня замечательно играли и сделали мою жизнь легкой”.

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Также пятью очками у “Ойлерз” отметился Коннор Макдэвид, забросивший одну шайбу и сделавший четыре передачи. Это его третий подобный матч в этом чемпионате и пятый в карьере. Вратарь Майк Смит сделал 27 сэйвов.

Третий период начался при счете 3:3, после чего “Ойлерз” забили пять раз подряд в течение пяти минут и 13 секунд. Три гола Драйзайтля уложились в 4:38. Он также стал седьмым игроком “Ойлерз”, кому несколько раз подряд удавалось забить по 40 голов в сезоне.

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“Я говорю это на протяжении пяти лет, – сказал Макдэвид. – Драйзайтль – невероятный игрок. Здорово, что он наконец начинает получать признание”.

“Нэшвилл” (32-25-8) потерпел второе поражение подряд после серии из трех побед и остался на месте второй “уайлд-кард” Запада, деля его с “Виннипегом” и “Аризоной”. Вратарь “Предэйторз” Пекка Ринне пропустил восемь шайб с 31 броска и был заменен на Юсе Сароса в середине третьего периода.

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Защитник “Нэшвилла” Роман Йоси забил свой 16-й гол в сезоне, установив новый личный рекорд. По 15 шайб ему удавалось забрасывать в чемпионатах 2014-15 и 2018-19.

Источник: nhl.ru
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