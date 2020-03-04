Сегодня хоккей празднует свой юбилей – 145 лет!

В этот день в Монреале на катке «Виктория» был проведен первый хоккейный матч, информация о котором была размещена в монреальской газете «Montreal Gazette».

Согласно сведениям,в командах было по 9 человек. Играли они деревянной шайбой, с хоккейными воротами и защитной экипировкой, которую позаимствовали из бейсбола.

В 1879 году канадец У.Ф. Робертсон изобрёл резиновую шайбу и сформулировал первые правила.

Стоит отметить, что только в 2002 году этот матч был официально признан IIHF (Международная федерация хоккея), а канадский город Монреаль стал носить статус родины современного хоккея.