Давид Григорян: «Нам не хватило реализации своих моментов»

В Дружковке матчем между«Донбассом» и«Кременчуком» завершился розыгрыш регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч. В рамках этого поединка дончане минимально обыграли “горожан” со счётом 3:2.

Защитник«Кременчука» Давид Григорянпообщался с пресс-службой УХЛ и прокомментировалисход заключительного матча в “регулярке”.

— Какие впечатления остались после поединка против дончан?

— Всеребята очень старались в этом матче – молодцы. Нам не хватило немного реализации своих моментов, но игра была равной. Обе команды очень хорошо выложились, просто кому-то повезло больше.

—Как повлияла на команду первая пропущенная шайба в «раздевалку»?

— По сути, она никак на нас не повлияла – мы были готовы к такому матчу.

— По горячим следам – какой итогрегулярного чемпионатаможно подвести для “горожан”?

—Мы чемпионы, что еще говорить. На протяжении всего регулярного чемпионата мы шли на первом месте, так что результат закономерный.

— Как команде удалось на протяжении всей “регулярке” лидировать в турнирной таблице, не сдавая позиций?

— У нас очень грамотно работает тренерский штаб – благодаря им команда работает как часики. Дальше готовимся к решающим матчам плей-офф. Именно в них и определиться лучшая команда.

—Сейчас у вас будет почти две недели паузы перед стартом в полуфинале плей-офф. Как ее планируете провести?

—Будем готовиться к плей-офф – жестко и дисциплинировано. Но, мы должны стать чемпионами – мы станем ими.



Напомним, что «Кременчук»и«Донбасс»,занявшие первоеи второе местов турнирной таблице соответственно, автоматически попадают в полуфиналплей-офф.

“Горожане” свои матчи сыграют19, 21, 24, 16, а в случае надобности – также28, 30 мартаи1 апреля. Для «Донбасса» полуфинальная серия начнётся20марта, после чего дончане также встретятся с оппонентами22, 25и27 марта, в случае надобности –29, 31 мартаи2 апрелябудут сыграны решающие матчи в этой паре.

Отметим, что первый, второй, пятый и седьмой матчи будут сыграны на площадке команды с наиболее высоким номером посева. Матчи финала плей-офф состоятся 5, 7, 10 и 12 апреля, а в случае надобности, команды проведут матчи также14, 16 и 18 апреля.



Напомним, что полуфинальныеи финальная серии плей-офф чемпионата УХЛ – Пари-Матч будут сыграны до 4 побед.

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