Шестеркин может сыграть в субботу

Шестеркин в Париже

Игорь Шестеркин близок к возвращению в состав. Голкипер может защищать ворота “Нью-Йорк Рейнджерс” в матче против “Нью-Джерси Девилз”, который состоится в Нью-Йорке в субботу (воскресенье, 03:00 мск).

В четверг 24-летний вратарь, проводящий первый сезон в НХЛ, вышел на первую с 23 февраля тренировку с командой. Он пропустил шесть матчей из-за перелома ребра, который он получил в аварии.

“Он хорошо сегодня выглядел, – сказал тренер Дэвид Куинн после тренировки в пятницу. – Есть шанс, что он выйдет на игру”.

Шестеркин сыграл десять матчей в НХЛ в качестве основного вратаря, одержав девять побед (9-1-0), пропуская в среднем 2,23 шайбы за игру (КН) и парируя 94% бросков (ОБ). Первую встречу в НХЛ он провел 7 января и помог “Рейнджерс” обыграть “Колорадо Эвеланш” со счетом 5:3, отразив 29 бросков. В последних семи матчах он не проигрывал (КН-2,03; ОБ – 94,5%).

В отсутствие Шестеркина ворота “Нью-Йорка” в пяти поединках защищал Александр Георгиев, и в еще одном Хенрик Лундквист.

“Рейнджерс” (36-27-4) в четверг обыграли в дополнительное время “Вашингтон Кэпиталз” (6:5) и теперь на два очка отстают от зоны плей-офф.