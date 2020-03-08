“Анахайм” – “Торонто” (2:1): упущенный шанс “Лифс”

Адам Хенрик

“Торонто” (35-25-9) упустил шанс оторваться от “Флориды” в борьбе за третье место Столичного дивизиона, потерпев третье поражение подряд. “Мэйпл Лифс” остались в пяти очках от главного конкурента за место в плей-офф при двух матчах в запасе у “Пэнтерз”.

“Анахайм” (28-32-8) одержал четвертую победу в последних семи матчах (4-2-1) благодаря голам Картера Роуни и Адама Хенрика, однако из-за травмы потерял вратаря Джона Гибсона, сделавшего 26 сэйвов. Заменивший его в середине третьего периода Райан Миллер сделал четыре сэйва. Хенрик с 25 голами лидирует в “Дакс”.

Единственный гол “Торонто” за три минуты до конца третьего периода забил Уильям Нюландер, отличившийся в 30-й раз в сезоне, а голкипер Джек Кэмпбелл сделал 26 сэйвов.