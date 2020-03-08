Матчи регулярного чемпионата 8 марта 2020 года (онлайн)

Андрей Свечников

Трансляции матчей дня смотрите в соответствующих протоколах >>>

Расписание матчей 8 марта (время московское):

“Питтсбург Пингвинз” – “Каролина Харрикейнз” (20:30)

“Детройт Ред Уингз” – “Тампа-Бэй Лайтнинг” (00:00)

“Калгари Флэймз” – “Вегас Голден Найтс” (02:00)

“Чикаго Блэкхокс” – “Сент-Луис Блюз” (02:30)

“Анахайм Дакс” – “Миннесота Уайлд” (04:00)

“Ванкувер Кэнакс” – “Коламбус Блю Джекетс” (05:00)

“Сан-Хосе Шаркс” – “Колорадо Эвеланш” (05:00)

“Сан-Хосе” – “Колорадо” (05:00 мск): “Эвеланш” идут за “Блюз”

“Колорадо” (40-19-8) в пятницу уступил “Ванкуверу” (3:6) и упустил шанс догнать “Сент-Луис” на первой позиции Центрального дивизиона, проиграв в гостях впервые за 10 матчей. “Эвеланш” остаются в двух очках от “Блюз” и по-прежнему имеют одну игру в запасе. В последних 10 поединках команда сыграла 7-1-2.

“Мы проделали хорошую работу и находимся в двух очках от “Сент-Луиса”, – сказал тренер “Колорадо” Джаред Беднар. – У нас была возможность сравняться с “Блюз” в случае победы в пятницу, но мы не выполнили свою работу. Надеюсь, что у нас еще несколько раз будет такая возможность по ходу гонки”.

“Сан-Хосе” (29-34-5) в субботу уступил “Оттаве” (1:2 ОТ) и потерпел второе поражение подряд. За “Акул” в том поединке дебютировал 21-летний российский защитник Николай Кныжов, занявший место травмированного Марио Ферраро. Он стал 18-м россиянином в истории “Сан-Хосе” и всего пятым защитником. Он также стал 50-м россиянином (43 полевых, семь вратарей), сыгравшим в НХЛ в этом сезоне, обновив рекорд после введения потолка зарплат.

“Чикаго” – “Сент-Луис” (02:30): “Блюз” продолжают лидировать

Победная серия “Сент-Луиса” (40-18-10) в пятницу прервалась на отметке в восемь матчей. “Блюз” уступили “Нью-Джерси” (2:4), но по-прежнему на два очка опережают “Колорадо” в борьбе за лидерство в Центральном дивизионе и Западной конференции. Вратарь Джордан Биннингтон в поединке с “Девилз” сделал 28 сэйвов, проиграв впервые за семь матчей в старте. В пятницу “Сент-Луис” играл без защитника Джастина Фолка, статус которого “со дня на день”.

“Соперник играл лучше, – сказал тренер “Блюз” Крэйг Беруби после поражения от “Нью-Джерси”. – Мы не очень хорошо действовали с шайбой, делали неточные передачи. Они были быстрее, а мы не показывали свою игру”.

“Чикаго” в пятницу проиграл занимающему последнее место в лиге “Детройту” (1:2) и не использовал шанс приблизиться к зоне плей-офф. “Блэкхокс” (31-29-8) не смогли продлить победную серию до пяти встреч и на шесть очков отстают от кубковой восьмерки Западной конференции. В пятницу “Чикаго” играл без защитника Адама Буквиста, получившего повреждение на разминке, его статус “со дня на день”.

“Это, конечно, очень грустно, – сказал тренер “Блэкхокс” Джереми Коллитон после поражения от “Ред Уингз”. – Мы неплохо начали, но соперник действовал более четко и играл с большим желанием”.

В нынешнем сезоне команды встречались трижды. И во всех трех матчах сильнее был “Сент-Луис” (4:0, 4:3 и 6:5).

“Питтсбург” – “Каролина” (20:30): “Пингвинз” хотят реабилитироваться

“Питтсбург” (39-22-6) в субботу в принципиальном сражении уступил на своем льду “Вашингтону” (2:5) и потерпел седьмое поражение в девяти матчах. В воскресенье “Пингвинз” попробуют реабилитироваться. Сейчас команда занимает третье место в Столичном дивизионе, на пять баллов отставая от “Кэпиталз” и “Филадельфии”, но имея при этом одну игру в запасе.

В субботу один из голов “Питтсбурга” забил Евгений Малкин, который в 11-й раз в карьере набрал 70 очков за сезон. Среди действующих игроков подобное удавалось только Александру Овечкину, Сидни Кросби и Джо Торнтону.

“Мы играли лучше, когда пять-шесть ребят выбывали из-за травм, – сказал Малкин после поражения от “Вашингтона”. – Сейчас сложно понять почему. Когда не было Сида, я играл лучше. Он вернулся, и я стал играть хуже. Что ж, будем над этим работать. Вообще мы сегодня пытались играть налегке, но это не наш хоккей. Во втором и третьем периодах мы работали, создавали моменты, но в первом – спали. Мы думали, что играем дома, а значит, все будет легко. Но это не так”.

“Каролина” (36-25-5) в субботу обыграла “Айлендерс” (3:2 ОТ) и смогла прервать серию из четырех поражений. “Харрикейнз” на расстояние двух очков приблизились к “Айлендерс” и “Коламбусу” в борьбе за место в зоне “уайлд-кард” Восточной конференции. В поединке против “Нью-Йорка” победный гол с передачи Андрея Свечникова забил Винсент Трочек, который впервые отличился за новый клуб после обмена из “Флориды”.

“В первых матчах мне не особенно везло с отскоками, – сказал Трочек, сыгравший в субботу в пятой встрече за “Ураганов”. – Приятно, что это, наконец, произошло, да еще в овертайме. Я этот момент однозначно запомню”.

“Детройт” – “Тампа-Бэй” (00:00): “Лайтнинг” снова на подъеме

“Тампа” в субботу в сражении лидеров Атлантического дивизиона взяла верх над “Брюинз” (5:3), одержала вторую победу подряд и на расстояние семи очков приблизилась к “Бостону”. Также “Лайтнинг” (43-20-5) на 12 очков опережают “Торонто” в борьбе за второе место дивизиона. При этом относительно обоих соперников у “Тампы” есть игра в запасе.

Никита Кучеров в субботу забросил одну из шайб, а в последних 22 матчах набрал 34 (16+18) очка. “Лайтнинг” большую часть матча против “Брюинз” играли без защитника Виктора Хедмана, получившего повреждение неизвестного характера. Его участие в воскресном поединке находится под вопросом. Вратарь Андрей Василевский в субботу отразил 35 бросков и одержал свою 35-ю победу в сезоне, что является лучшим результатом в лиге. Ожидается, что в воскресенье он уступит место в воротах своему сменщику Кертису Макелинни.

“Ред Уингз” (16-48-5) в пятницу обыграли “Чикаго” (2:1) и одержали первую победу за семь матчей, а также вторую за 12 поединков. В регулярных чемпионатах “Детройт” проиграл “Тампе” 16 раз подряд. Последнюю победу в очных поединках в регулярке “Ред Уингз” одержали в ноябре 2015 года. Для “Лайтнинг” это самая длинная победная серия в поединках против одного соперника в истории клуба.

“Калгари” – “Вегас” (02:00): удачная серия “Флэймз”

“Калгари” (37-26-7) в пятничном матче с “Аризоной” пропустил первым, но затем забил трижды подряд и смог удержать победу (3:2), выиграв в третий раз подряд и закрепившись на третьем месте Тихоокеанского дивизиона. “Флэймз” на три очка отстают от “Эдмонтона” и “Вегаса” и на три балла опережают “Ванкувер”.

“Сейчас все матчи проходят в атмосфере плей-офф, – сказал вратарь “Калгари” Кэм Тэлбот после победы над “Койотиз”. – Текущие встречи являются определяющими для всего сезона”.

“Голден Найтс” (37-24-8) в пятницу уступили “Виннипегу” (0:4), проиграли во второй раз за три матча после серии из восьми побед и позволили “Эдмонтону” догнать себя на первом месте Тихоокеанского дивизиона. В субботу стало известно, что форвард “Вегаса” Коди Гласс перенес операцию на колене и выбыл до конца сезона.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. И оба раза “Голден Найтс” уверенно побеждали “Калгари” (6:2 и 6:0). Еще один раз команды сыграют друг с другом 2 апреля.

“Анахайм” – “Миннесота” (04:00): “Уайлд” бьются за плей-офф

“Миннесота” (34-27-7) в субботу уступила “Лос-Анджелесу” (3:7) и проиграла в гостях впервые с 14 января (шесть побед в предыдущих матчах). В борьбе за места “уайлд-кард” Западной конференции “Уайлд” отстают от “Ванкувера”, “Нэшвилла” и “Виннипега” на одно очко. Впервые с 23 февраля место в воротах “Миннесоты” в воскресенье займет Деван Дубник.

“Анахайм” (28-32-8) в пятницу обыграл “Торонто” (2:1) и одержал четвертую победу в последних семи матчах (4-2-1). По ходу встречи “Дакс” из-за травмы потеряли вратаря Джона Гибсона, сделавшего 26 сэйвов. С 64 очками команда занимает 13-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 12 баллов. На своем льду “Анахайм” выиграл три раза в четырех предыдущих встречах.

В двух очных матчах по ходу нынешнего сезона команды одержали по одной победе.

“Ванкувер” – “Коламбус” (05:00): “Кэнакс” просыпаются

“Ванкувер” (35-26-6) в пятницу обыграл “Колорадо” (6:3), прервал серию из четырех поражений и поднялся на место первой “уайлд-кард” в плей-офф Западной конференции, которое он делит с “Виннипегом” и “Нэшвиллом”. При этом у “Кэнакс” есть матчи в запасе.

“Коламбус” (32-22-15) в субботу уступил “Эдмонтону” (1:4), потерпел 12-е поражение в последних 14 матчах (2-6-6) и остался на месте первой “уайлд-кард” Восточной конференции вместе с “Айлендерс”. В предыдущем очном матче неделю назад “Блю Джекетс” дома обыграли “Кэнакс” со счетом 5:3. “Коламбус” проиграл в семи гостевых встречах подряд (0-3-4).