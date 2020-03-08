С Международным женским днем!

Дорогие дамы,Украинская хоккейная лига искренне поздравляет Вас с светлым праздником весны!Ваша поддержка, забота и вера заставляют ваших мужчин работать над собой и совершенствоваться изо дня в день.

В этот чудесный весенний праздник мы желаем вам только бескрайнего счастья, тепла, улыбок и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, каждый день будет поводом для новой радости, а весна цветет не только на улице, но и в душе.

Хотим искренне вам пожелать, чтобы вседни были солнечными, яркими и запоминающимися, чтобы в доме всегда было уютно и тепло, аваши близкие радуют вас сегодня и каждый день своей нежностью, вниманием, заботой и любовью.

Игроки клубов УХЛ, а также генеральный директор Сергей Варламов и спортивный директор Александр Победоносцев также присоединились к поздравлениям:

Сергей Варламов:Дорогие девушки, вэтот день хочу сказать всем вам большое спасибо за тот вклад, который вы делаете в развитие нас – хоккеистов, мужчин. Вашилюбовь,тепло и нежность вдохновляют нас идти вперёд, несмотря ни на что. Хочу пожелать всем девушкам улыбок, счастья, благополучия и гармонии! Пусть в вашей жизни всё будет так, как вы сами этогозахотите!

Кирилл Бондаренко (ХК«Кременчук»):Милые дамы! Поздравляю вас с праздником. Вы — великолепный, очаровательный венец творения природы! Ваша красота , нежность , любовь вдохновляет нас и делает лучше и сильней. . Желаю весны и любви в ваших сердцах. Будьте любимы и невероятно счастливы.







Михаил Шевчук (МХК«Динамо»):Дорогие дамы! От всей харьковской команды, поздравляю вас с женским праздником! И от всего сердца желаю вам женского счастья!



Олег Шишлянников (ХК«Донбасс»):Поздравляю всех девушек, мам, бабушек, сестёр с самым красивым весенним праздником – 8 Марта! В этот праздник желаю Вам улыбок и праздничного настроения! Будьте всегда красивыми и обаятельными, любите и будьте любимы!





Андрей Жвачкин («Днепр»):Хочу поздравить нашу прекрасную половину человечества с Международным женским днём! Если бы не вы, то не было бы ничего. Вы мотивируете мужчин на самые сильные и смелые поступки, вы даёте тепло и уют в каждый дом! Любите и будьте любимы! С праздником дорогие девушки!

P.S Вика, любимая, с праздником! Я тебя люблю!

Александр Победоносцев:Всех женщин поздравляю с Международным женским днем и хочу пожелать в этот прекрасный праздник, восторга и восхищения от окружающих, понимания и уважения от коллег, любви и теплоты от родных и близких, наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и подарков от судьбы. Желаю настоящего женского счастья, красоты и добра души!



Никита Лесников (ХК«Белый Барс»):Уважаемые женщины! Поздравляю вас с самым нежным, женственным и красивым праздником в году – с 8 Марта! Желаю вам всего самого наилучшего: крепкого здоровья, устойчивого достатка, домашнего уюта, успехов в делах, крепкой любви, добрых отношени!

Пусть всё вокруг радует и вдохновляет вас! Чаще смейтесь, улыбайтесь и идите по жизни с оптимизмом! С женским днём вас!



Николай Дворник (ХК«Ледяные Волки»): Поздравляю весь прекрасный пол с праздником весны и желаю девушкам оставаться такими же прекрасными, заботливыми, красивыми, любимыми и получить максимальное удовольствие от игр плей-офф УХЛ в этом сезоне!

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