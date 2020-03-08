“Виннипег” – “Вегас” (4:0): “Джетс” вернулись в зону плей-офф

Мэттью Перро

“Виннипег” (35-28-6) набрал два важнейших очка и вернулся в зону плей-офф, опередив нескольких соперников. Успех “Джетс” принесли голы Николая Элерса, Патрика Лайне, Кайла Коннора и вернувшегося в состав Маттье Перро, а также шатаут Коннора Хеллебака, отразившего все 29 бросков. Перро провел первый матч после 16 пропущенных игр из-за травмы и прервал личную 22-матчевую безголевую серию.

С шестью шатаутами Хеллебак лидирует в НХЛ, а Коннор продлил голевую серию до пяти встреч. “Виннипег” реализовал два большинства из двух и нейтрализовал единственный шанс “Вегаса”.

“Голден Найтс” (37-24-8) проиграли во второй раз за три матча после серии из восьми побед и остались с двумя очками преимущества над “Эдмонтоном” в борьбе за первое место Тихоокеанского дивизиона.