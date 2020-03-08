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Уилл Батчер выбыл до конца сезона

Николай ПисаревНет комментариев
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Защитник “Нью-Джерси” Уилл Батчер

Защитник “Нью-Джерси Девилз” Уилл Батчер выбыл до конца сезона после операции на прошлой неделе на порванных связках правого большого пальца.

Бутчер получил травму 18 февраля в первом периоде матча против “Сент-Луис Блюз” (0:3) и с тех пор не играл. Ожидается, что он восстановится через три-четыре месяца.

В 56 матчах сезона Бутчер набрал 21 (4+17) очко. “Девилз” (26-28-12) на 14 очков отстают от “Нью-Йорк Айлендерс” в борьбе за вторую “уайлд-кард” в плей-офф от Восточной конференции.

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“Нью-Джерси” в пятницу сыграет с “Сент-Луис Блюз” в Prudential Center.

Источник: nhl.ru
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