Защитник “Нью-Джерси” Уилл Батчер

Защитник “Нью-Джерси Девилз” Уилл Батчер выбыл до конца сезона после операции на прошлой неделе на порванных связках правого большого пальца.

Бутчер получил травму 18 февраля в первом периоде матча против “Сент-Луис Блюз” (0:3) и с тех пор не играл. Ожидается, что он восстановится через три-четыре месяца.

В 56 матчах сезона Бутчер набрал 21 (4+17) очко. “Девилз” (26-28-12) на 14 очков отстают от “Нью-Йорк Айлендерс” в борьбе за вторую “уайлд-кард” в плей-офф от Восточной конференции.

“Нью-Джерси” в пятницу сыграет с “Сент-Луис Блюз” в Prudential Center.