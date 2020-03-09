Александр Каракулько: «Стараемся отплатить болельщикам своей хорошей игрой»

Недавно завершился розыгрышрегулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матчсезона 2019/20, а уже 11-го и 12-го марта стартует решающая стадия – плей-офф.

В преддверии второго этапа украинского первенства самый результативный форвард«Днепра»Александр Каракулько пообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и подвёл итоги регулярного чемпионата для херсонскойкоманды, а также рассказал о поддержке близких в Херсоне и сыгранности внутри клуба.

—Какой итог регулярного чемпионата ты можешь подвести для «Днепра»?



—В принципе, мынеплохо отыграли регулярный чемпионат. Были и хорошие игры, были и не очень. Конечно, хотелось бы занять место повыше в турнирной таблице, но как есть.

—Вплоть до середины «регулярки» вы шли на втором месте, однако потом сдали позиции и опустились на третью строчку. Почему так вышло?



— Я думаю, что не очень удачно сыграли в плане результата прямыми с конкурентами. В матчах с ними мы теряли очки и из-за этого потеряли место.

—Насколько на результаты команды могла повлиять ротация состава в середине сезона?



—Ротация – это обычное дело для любой команды, не только у нас она была. Новым парням в клубе мы старались помогать, подсказывать что-то. Именно поэтому они быстро влились в коллектив и быстро сыгрались, так что проблем с этим не было.

—Несмотря на места в турнирной таблице, «Днепр» все же остался единственной командой, которую так и не смог обыграть «Белый Барс». За счёт чего удалось сломить ход, выигравших у кременчужан и дончан, «барсов»?



— Мы выходили и играли только на победу, выполняли задание на игру.«Белый Барс» – очень хорошая команда и именно с ними у нас было много игр “на тоненького” – шайба в шайбу.

—По итогам 40 туров ты стал самым результативным нападающим команды. За счёт чего удавалось чаще всех отличаться в воротах противника?



— Это все только благодаря моим партнерам, которые забивали с моих передач, и отдавали мне хорошие ассисты на гол.

— Да и вообще, вообще звено с Шибаевым и Целогородцевым достаточно неплохо зарекомендовало себя в крайних матчах. Быстро сыгрался с этими партнёрами?



—С Шибаевым мы практически весь сезон играем вместе, так что у насуже есть определенная сыгранность. А с Целогородцевым просто больше разговаривали, подсказывали, кто, где и когда должен быть.

—Чего тебе не хватило, чтобы догнать лидеров из «Кременчука» в общем топе бомбардиров?



—В конце “регулярки”, если честно, я забуксовал немного. Но я особо не переживаю, ведь главное не индивидуальная статистика, а чтобы в плей-офф у команды все было хорошо.



— Стадию плей-офф «Днепр» начнёт с четвертьфинальной серии с МХК «Динамо». Как сейчас готовитесь к этим матчем?



— Сейчас мы работаем строго по плану – ничего не форсируем

—Учитывая статистику очных встреч с харьковчанами, нет недонастройки на этого соперника?



—Недонастройкиу команды,в принципе, бытьне должно. Я уверен, что«Динамо»не будет выходить, чтобы проиграть. Поэтому нужно серьезно относиться к любому сопернику и играть в свою игру.

—Что можешь сказать о местных трибунах в Херсоне? Как тебе поддержка болельщиков?



—Поддержка в Херсоне просто супер. Трибуны постоянно кричат, гудят, гонят вперёд, переживают, поддерживают команду. Причём не только, когда удачные игры, но и когда не совсем.

Хочу сказать им большоеспасибо за это. Мы всей командой стараемся им отплатить своей хорошей игрой.

—В Херсон ты переехал вместе с семьей. Легче находится в другой стране, когда рядом есть близкие люди?



—Конечно. С ними вместе мне гораздо легче и спокойней. Ведь приятнее, когда близкие поддерживают рядом, а не за 1000 километров.

Напомним, что четвертьфинал для херсонского клуба начнется 12-го марта в Харькове против местного МХК «Динамо» в 19:50. После этого, 15 марта, серия переедет в Херсон, где команды в 14:00 проведут ответный матч.

Также в Херсоне, в случае надобности, 17 марта в 19:00 состоится третий решающий поединок. Прямые трансляции всех четвертьфинальных матчей будут доступны на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

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