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Хоккей

“Детройт” – “Тампа-Бэй” (5:4 Б): редкая победа “Ред Уингз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Энтони Манта

“Детройт” (17-48-5) прервал серию из 16 поражений в матчах с “Тампой”, выиграв во второй раз подряд после отрезка 0-5-1. “Лайтнинг” (43-20-6) уступали 0:1 и 2:4, но смогли набрать одно очко и на расстояние пяти баллов приблизиться к “Бостону”, который был обыгран ими накануне.

“У всех была тяжелая ночь, – сказал тренер “Тампы” Джон Купер. – Никто не лег раньше четырех утра, при этом игра начиналась в 17:00″.

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В составе “Детройта” по 4 (1+3) очка набрали Энтони Манта и Тайлер Бертуцци, а решающий буллит реализовал Робби Фаббри. Для него эта попытка стала первой удачной из восьми в карьере.

“Мы хотим всем мешать и хорошо закончить чемпионат, – сказал Манта. – Так же, как в прошлом году. И сейчас мы это делаем”.

Предыдущая победа “Детройта” над “Тампой” произошла 3 ноября 2015 года.

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“Мы в этом сезоне закончили несколько таких серий – против “Бостона” и “Монреаля”, но эта победа значит, что мне не придется слушать об этой серии все лето”, – сказал тренер “Ред Уингз” Джефф Блашилл, который близко дружит с Купером.

В составе “Тампы” дублем отличился Брэйден Пойнт, Никита Кучеров сделал одну передачу, а в воротах сыграл Кертис Макелинни, сделавший 24 сэйва.

Источник: nhl.ru
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