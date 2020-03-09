Илья Коренчук: «Мы теряли очки в матчах, где этого нельзя было делать»

Недавно завершился розыгрыш регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч сезона 2019/20, а уже 11-го и 12-го марта стартует решающая стадия – плей-офф.

В преддверии второго этапа украинского первенства самый результативный форвард«Донбасса»Илья Коренчук пообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и подвёл итоги регулярного чемпионата для донецкой команды, а также рассказал об индивидуальной результативности, кадровых перестановках и матчах Континентального кубка.

—Каким был регулярный чемпионат для «Донбасса»?



— В этом году, наверное, регулярный чемпионат для «Донбасса»был самым сложным за последние несколько лет.

— Начало сезона вышло для вас немного скомканным – несколько проигранных матчей соперникам за места в таблице, третья строчка в общей гонке. Почему у команды не вышло более уверенно стартовать в чемпионате?



— На самом деле, не знаю, с чем конкретно это было связано. Мы долго не могли найти свою игру, где-то шайба не шла в ворота. Плюс теряли очки там, где не имели права их терять.

Все вместе это и повлияло на общий результат в турнирной таблице.

—Более уверенно дончане себя почувствовали после победного второго раунда в Континентальном кубке. Как команде помогла победа в Броварах?



—Думаю, чтопобеда во втором раунде Континентального кубка очень нам помогла. Она придала нам больше сил, позитива и уверенности в себе.

— За счёт чего не получилось в этом сезоне обогнать «Кременчук» в турнирной таблице?



—Как я уже говорил ранее, главная проблема, почему не удалось обогнать«Кременчук», это то, что мы теряли очки в матчах, где этого нельзя было делать.

— Несмотря на это, по счету в очных матчах вы все же победили «горожан». Можно сказать, что в середине сезоне вы нашли ключи к этой команде?



—Не то, что бы мы нашли ключи, просто стали играть более дисциплинированней, ответственней и слаженней – как в атаке, так и в защите. Я думаю, что именно это и принесло такой результат.

— У «Донбасса» в этом сезоне было достаточно много громких трансферов и к команде присоединялось много опытных и мастеровитых игроков. Быстро у них удалось вписаться в ваш коллектив?



—Конечно, они быстро вписались в команду. Эти игроки – Мастера с большой буквы. Плюс, они далеко не в первый раз “новички” в команде, поэтому точно знают, как адаптироваться.

—В последних матчах тренерский штаб начал немного менять игроков в пятерках. С чем связаны такие перестановки?



— Сейчас тренеры смотрят все сочетания – как, кто и с кем лучше взаимодействует. Тренерский штаб ищет лучшие связки, ведь это поможет нам лучше сыграть в плей-офф.

—По итогам «регулярки» ты стал самым результативным форвардом донецкой команды. За счёт чего удалось выйти на итоговое первое место в клубе?



—В этом мне очень помогли партнеры по звену. Они создавали мне моменты, а я старался их не подвести и забивал.

—Стадию плей-офф дончане начнут сразу с полуфинала. Как пройдут эти две недели «паузы» для команды?На что в тренировках делает упор тренерский штаб?



—Как всегда, это время проведем в тренировках.Думаю, что подтянем физику, поработаем над большинством, чтобы лучше сыграть в решающей стадии чемпионата.



— Каков твой прогноз на четвертьфинальную пару «Динамо» – «Днепр»?



—Я думаю, что«Днепр»не испытает проблем с МХК«Динамо» и закончит серию в Херсоне.

Напомним, что «Кременчук»и«Донбасс»,занявшие первоеи второе местов турнирной таблице соответственно, автоматически попадают в полуфиналплей-офф.

“Горожане” свои матчи сыграют19, 21, 24, 16, а в случае надобности – также28, 30 мартаи1 апреля. Для «Донбасса» полуфинальная серия начнётся20марта, после чего дончане также встретятся с оппонентами22, 25и27 марта, в случае надобности –29, 31 мартаи2 апрелябудут сыграны решающие матчи в этой паре.

Полуфинальная серия плей-офф чемпионата УХЛ – Пари-Матч будет сыграна до 4 побед одной из команд.

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