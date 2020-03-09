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Хоккей

“Калгари” – “Вегас” (3:5): “Рыцари” снова вырвались наверх

Николай ПисаревНет комментариев
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Нэйт Шмидт и Джонатан Марчиссо

“Вегас” вел со счетом 3:0 к четвертой минуте второго периода, за три минуты до конца третьего периода позволил “Калгари” сравнять счет, но за 70 секунд до финальной сирены гол Ши Теодора оформил победу “Голден Найтс”, вышедших на первое место Тихоокеанского дивизиона. “Вегас” (38-24-8) одержал 10-ю победу в последних 12 матчах и на два очка опережает “Эдмонтон”.

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Теодор забил после рикошета от клюшки форварда “Калгари” Эндрю Мэнджапани. Также по голу у “Рыцарей” забили Томаш Носек, Ник Холден, Макс Пачиоретти и Джонатан Маршессо.

“Калгари” (36-27-7) не смог продлить победную серию до четырех матчей и продолжает занимать третье место Тихоокеанского дивизиона с тремя очками преимущества над “Ванкувером”. Голом и передачей у “Флэймз” отметился Милан Лучич, а Давид Риттих сделал 27 сэйвов.

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В воротах “Вегаса” сыграл Робин Ленер, отразивший 19 бросков. В трех матчах после обмена из “Чикаго” он сыграл 3-0-0 при 1,67 в среднем пропущенных гола и 94,0 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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