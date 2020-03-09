«Ледяные Волки»: итоги регулярного чемпионата

7 марта завершился розыгрыш регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч сезона 2019/20, а уже 11-го и 12-го марта стартует решающая часть чемпионата – плей-офф.

В преддверии плей-офф пресс-служба Украинской хоккейной лиги подготовила серию материалов, в которых подвела итоги сезона для каждого клуба – от командных достижений до индивидуальных рекордов. Сегодня мы расскажем о том, каким был регулярный чемпионат 19/20 для столичных«Ледяных Волков».

«Ледяные Волки» в нынешнем чемпионате выступали не так хорошо как в предыдущих сезонах. Подопечные Руслана Борисенко могут похвастаться двумя победами в Киевском дерби против «Белого Барса». При том, что столичная команда была сильней как дома, так и на выезде.

Кроме того,многим болельщикам запомнилась не только игра столичной команды, но и их зрелищная и яркая драка в матче с херсонцами. Отметим, что в драке принял участие и играющий президент киевского клуба Андрей Хапков.

По ходу сезона«Ледяные Волки» хоть и пытались показать приемлемый результат, проводили ряд неплохих трансферов и пытались цепляться за очки, однако на уровне противостоять более сильным командам чемпионата у киевлян все же не получалось.

Командные результаты



По итогам «регулярки» киевские «Ледяные Волки» занялипятое местов турнирной таблице. Таким образом, путь к медалям «Волки» начнут с розыгрыша четвертьфинальной серии против белоцерковского «Белого Барса»

За40 матчейрегулярного чемпионата команда Руслана Борисенко набрала20 очков –на счету у команды33 пораженияпри7 выигранных матчах.

Каждое9большинство киевлян заканчивалось заброшенной шайбой – из146попытокразыграть лишнего игрока «Волки» реализовали16, заработав процент реализации большинства10.96и заняв итоговоепятоеместосреди остальных клубов чемпионата. К слову, в большинстве киевляне не только забивали, но и умудрились пропустить6 голов,имея на одного игрока больше.

По показателю меньшинства столичный клуб также занялпятое место, нейтрализовав71.88%попыток оппонентов отличиться в большинстве. Таким образом, имея на одного игрока меньше,«Волки»пропустили54голапри192попытках противника.

При этом,«Ледяные Волкки» отличались и в меньшинстве – по ходу текущего регулярного чемпионата команда Руслана Борисенко 8 раз прошивала ворота оппонентов, пользуясь своим же удалением.

Индивидуальные достижения

Лучшими форвардами киевской команды по итогам регулярного чемпионата стали Никита Шабанов (9+8) и Илья Чуйков (6+11),которые набрали по 17 очков.



Лучшим защитником столичной команды являетсяИван Федосов,который в39 матчахнабрал14 (9+5)очковпри показателе полезности-55.

Вратарскую позицию«Ледяных Волков» в этом году защищали сразу четыре вратаря. Больше всего в створе ворот киевлян провелМаксим Дуве, который в 26 матчах (1193 минуты) отбил 604 броска (84% отбитых бросков) и заработал коэффициент надежности 5,78. Такой результат позволяет Дуве занимать итоговое пятое место среди голкиперов УХЛ в текущей «регулярке».

Однако, кроме Максима, ворота столичной команды защищали: Никита Петленко, Андрей Хапков и Антонио Романов. Среди них больше провел времени на площадке Петленко (13 матчей, 658 минут). Никита отбил 425 бросков, пропустил 64 шайбы при коэффициенте надежности 5,84.







А вот играющий президент киевлянАндрей Хапков,хоть и провел в створе ворот своей команды всего7 матчей (86.3% отбитых бросков),однако не один раз отличался своей яркой вратарской техникой.

Всего за40 туроврегулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч киевляне бросали938разпо воротам противника, реализовав78 своих попыток (киевляне реализовывали каждую12 попытку).

Сейчас путь в полуфинал плей-офф УХЛ-Пари-Матч для«Ледяных Волков»лежит через четвертьфинальную серию против «Белых Барсов», которая стартует в Киеве уже 11 марта. Трансляция матча будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

Напомним, что серии матчей 1/4 финала будут сыграны додвух победодной из команд. После старта сериив Киеве, 14 марта, команды сыграют ответный поединок в Белой Церкви. В случае надобности,16 марта, также в Белой Церкви, команды встретятся втретьем решающем поединке.

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