МХК «Динамо»: итоги регулярного чемпионата

7 марта завершился розыгрыш регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч сезона 2019/20, а уже 11-го и 12-го марта стартует решающая часть чемпионата – плей-офф.

В преддверии плей-офф пресс-служба Украинской хоккейной лиги подготовила серию материалов, в которых подвела итоги сезона для каждого клуба – от командных достижений до индивидуальных рекордов. Сегодня мы расскажем о том, каким был регулярный чемпионат 19/20 для харьковского МХК «Динамо».

Текущей сезон харьковчане проводят в статусе аутсайдера чемпионата, проиграв в общей сложности 37 поединков из 40и набрав всего10 турнирных баллов.



И хоть харьковский клуб старался показывать достойный результат в каждом матче, однако достаточно юному составу Александра Панченко было трудно противостоять более опытным противникам. Именно этот фактор во многом стал причиной разгромных поражений харьковской команды. Однако, к чести харьковчан, на протяжении всей “регулярки”, они продолжали искать свою игру и наилучшие сочетания внутри команды.

Командные результаты

МХК «Динамо» после 40 туров чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч закрепился на шестой строчке в турнирной таблице с 10 балламив 3 выигранных матчах. Отметим, что за спиной у харьковчан37 проигранных встреч, из которых 1 – в овертайме. Примечателен тот факт, что все 10 очков в текущей “регулярки” харьковчане заработали в поединках против столичных«Ледяных Волков».

Как и в прошлом году, харьковская команда начнёт второй этап чемпионата со стадии четвертьфинала плей-офф, где встретится с херсонским «Днепром», который, к слову, оторвался от харьковчан на76 очков.



Отметим, что в этом сезоне харьковский клуб обладает самой длинной серией поражений – МХК«Динамо» кряду проиграл 11 матчей (с 24.12.2019 по 20.02.20)



В розыгрыше большинства харьковчане, как и в турнирной таблице, – последние. Всего из135 попыток харьковский клуб смог реализовать 14, заработав процент реализации – 8.7. Также, играя в большинстве, МХК«Динамо» пропустил 16 шайб.

Всего в регулярном чемпионате команда Александра Панченко удалялась176раз, пропустив при этом 51 гол. А также харьковский клуб смог5 раз отметится в воротах противника, имея на одного игрока меньше. В сумме эти показатели дают харьковчанам 71 % нейтрализации большинства своего оппонента.

Индивидуальные достижения

Лучшим бомбардиром МХК «Динамо» по итогам регулярного чемпионата сталЕвгений Абаджянс 28 (12+16) очками в 33 сыгранных матчах.Второе место занялМихаил Геворкян,который набрал 23 (10+13) баллов,а следом за ним тройку лидеров харьковчан замыкает защитникАлександр Фирсовс12 (1+11) турнирными баллами.



Среди защитников по количеству набранных очков, послеАлександра Фирсова,идетБогдан Наливайко,который в36 матчахнабрал7 (1+6) очков.



Если говорить о вратарской линии, то на протяжении всей “регулярки” место в воротах делят опытныеВладислав ВязововиМихаил Шевчук.Шевчукпровел в харьковских воротах1443 минуты (30 матчей), отбив 85% бросков противников, нейтрализовав таким образом 1018 попыток.Таким образом,Михаилзаработал коэффициент полезности 7.40, заняв общее шестое место среди всех голкиперов Лиги.

Отметим, чтоМихаил Шевчукв текущей “регулярке” совершил больше всего сейвов, отбив1018бросков по своим воротам.

Владислав Вязовов,в свою очередь, провел в воротах харьковчан на 658 минутменьше пропустив143 шайбыиз546бросков противника (79.2% отбитых бросков)и заработав коэффициент надежности10.92.

Всего за 40 туров регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч харьковчане 611 разбросали по воротам противника, реализовав каждую12-ю свою попытку– в 40 матчах МХК«Динамо» забросил52 шайбыпри346пропущенных.

Сейчас путь в полуфинал плей-офф УХЛ-Пари-Матч для МХК «Динамо» лежит через четвертьфинальную серию против херсонского «Днепра», которая стартует в Харькове уже 12 марта.Прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua

Напомним, что серии матчей 1/4 финала будут сыграны до двух побед одной из команд. После старта сериив Харькове, 15 марта команды сыграют ответный поединок в Херсоне. В случае надобности, 17 марта, также в Херсоне, команды встретятся в третьем решающем поединке.

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