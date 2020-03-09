Никита Милехин: «Игра была равная и быстрая, обе команды были к ней готовы»

Нападающий ХК «Донбасс»Никита Милехинпрокомментировал победный исход последнего матча регулярного чемпионата УХЛ-Пари-Матч против «Кременчука» (3:2), в котором ему удался решающий гол.

«У обеих команд было много моментов, но и вратари сыграли хорошо. Динамичная игра с обилием моментов, но голов было не особо много до последнего периода.





Думаю, мы могли сегодня забить больше, но у «Кременчука» очень хорошо сыграл вратарь, который потащил несколько стопроцентных моментов.





Мой гол сегодня стал победным. Да, он был очень важным и для меня лично. Несколько игр я не мог забить, были моменты, но я как-то их разбазаривал. На будущее для меня этот гол достаточно важен, вдохновляет перед плей-офф, буду более уверенным теперь.





Обязательно хотели выиграть сегодня. Когда приходит полный стадион, как сегодня, это чувствуется. Все болеют. Всегда хочется не огорчить болельщиков результатом. Наши болельщики сегодня были нашим вдохновением».

Стоит отметить, что дончане начнут свой путь в серии плей-офф с полуфинала, 20марта. После чего дончане также встретятся с оппонентами22, 25и27 марта, в случае надобности -29, 31 мартаи2 апрелябудут сыграны решающие матчи в этой паре.





Источник: сайт ХК «Донбасс»