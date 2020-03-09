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Хоккей

Павел Таран – лидер по количеству штрафных минут в регулярном чемпионате

Николай ПисаревНет комментариев
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7 марта матчем между «Донбассом» и «Кременчуком» (3:2) завершился регулярный сезон четвёртого чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. Лидером по количеству заработанных штрафных минут стал защитник «Белого Барса» Павел Таран, набравший 125 минут в 37 поединках при 20 (2+18) очках и показателе полезности +6.

35 раз Таран получал малый (2 мин.) штраф, один раз защитник “барсов” заработал большой (5 мин.), трижды – дисциплинарный(10 мин.) штраф, а в матче против «Донбасса» 24 октября 2019 года хоккеист получил дисциплинарный до конца игры (20 мин.) штраф.

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Топ-10 игроков-лидеров по количеству заработанных штрафных минут:

  • Павел Таран («Белый Барс») – 125 минут, 37 матчей
  • Кирилл Фроленко («Ледяные Волки»/«Кременчук») – 112 минут, 33 матча
  • Владислав Воробьёв («Ледяные Волки») – 68 минут, 31 матч
  • Кирилл Жовнир («Донбасс») – 65 минут, 35 матчей
  • Александр Боевых («Кременчук») 62 минуты, 25 матчей
  • Вадим Хришпенц («Кременчук») – 62 минуты, 38 матчей
  • Александр Воронин («Ледяные Волки») – 61 минута, 37 матчей
  • Александр Яковлев («Донбасс») – 59 минут, 23 матча
  • Филипп Пангелов-Юлдашев («Донбасс») – 49 минут, 31 матч
  • Александр Фирсов (МХК «Динамо») – 48 минут, 35 матчей
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    Источник: uhl.ua
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