Павел Таран – лидер по количеству штрафных минут в регулярном чемпионате

7 марта матчем между «Донбассом» и «Кременчуком» (3:2) завершился регулярный сезон четвёртого чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. Лидером по количеству заработанных штрафных минут стал защитник «Белого Барса» Павел Таран, набравший 125 минут в 37 поединках при 20 (2+18) очках и показателе полезности +6.
35 раз Таран получал малый (2 мин.) штраф, один раз защитник “барсов” заработал большой (5 мин.), трижды – дисциплинарный(10 мин.) штраф, а в матче против «Донбасса» 24 октября 2019 года хоккеист получил дисциплинарный до конца игры (20 мин.) штраф.