“Питтсбург” – “Каролина” (2:6): эффектный дебют Гики

Морган Гики

“Каролина” (37-25-5) одержала вторую победу подряд и вошла в зону плей-офф, сравнявшись по очкам с “Айлендерс”. Сделано это было благодаря Моргану Джики, в дебютном матче НХЛ оформившему дубль и сделавшему передачу, двум голам Джастина Уильямса, отличившемуся в четвертой игре подряд, и 28 сэйвам Алекса Недельковича. “Каролина” выиграла второй раз подряд после серии из четырех поражений.

“Питтсбург” вел после первого периода со счетом 2:1 благодаря голам Патрика Марло, который забил впервые после обмена из “Сан-Хосе”, и Евгения Малкина, реализовавшего большинство “пять на три”. Но “Харрикейнз” ответили двумя голами во втором периоде и тремя в третьем.

“Мы провели со всех сторон хороший матч, – сказал тренер “Каролины” Род Бриндамор. – Меньшинство играло хорошо. Большинство тоже. У нас получилось показать свою игру. Ничего особенного, но действовала команда хорошо”.

Для “Питтсбурга” (39-23-6) поражение стало восьмым в последних 10 матчах. “Пингвинз” отстали от лидеров Столичного дивизиона “Вашингтона” и “Филадельфии” на пять очков.

“Ответы находятся внутри раздевалки, – сказал тренер “Пингвинз” Майк Салливан. – Нам просто нужно правильно относиться к делу, тогда у нас получится из этого выбраться. Надо полагаться друг на друга. Надо верить друг другу. Все сводится к отношению и уровню энтузиазма”.