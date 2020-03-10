Алексей Ворона: «Только своей работой мы добились такого результата»

Недавно завершился розыгрышрегулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матчсезона 2019/20, а уже 11-го и 12-го марта стартует решающая стадия – плей-офф.

В преддверии второго этапа украинского первенствафорвард«Кременчука»Алексей Воронапообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и подвёл итоги регулярного чемпионата для кременчугской команды, а также рассказал об индивидуальных достижениях и мощной поддержке болельщиков в Кременчуге.

— Какой итог ты можешь подвести для кременчужан после окончания регулярного чемпионата?



— Мы хорошо, а главное – почти ровно прошли чемпионат и заняли первое место. Будем готовиться дальше к плей-офф и стараться показывать нашу лучшую игру.

—За счёт чего команде удалось с первого и последнего тура идти на уверенном первом месте?



—Нам это удалось, прежде всего, благодаря огромному желанию, единству в коллективе и, конечно же, благодаря большому объёму работы, который мы выполнили на протяжении всего сезона.

—На данный момент у «Кременчука» самая сильная линия нападения и к тому же самая надежная защита. Как удалось грамотно соединять эти элементы внутри команды?



—У нас очень хорошо подобранная и сбалансированная команда, которая работала на протяжении всего сезона и своей работой мы добились такого результата.

—Несмотря на лидирующее место в турнирной таблице, «Кременчук» так и не смог в очных встречах переиграть «Донбасс». Что не получалось в матчах с этой командой?



— Нельзя сказать, что прям что-то не получалось. Может где-то не хватало доли фарта в играх, но это ничего страшного, так как мы все равно заняли первое место по итогам регулярного чемпионата.

—Тренерскому штабу с самого начала сезона удалось найти идеальные сочетания в пятерках?



—Да, мы почти с первых ледовых тренировок были в таких сочетаниях и остаёмся в них на протяжении всего сезона. Хочу сказать, что это очень здорово сработало на сыгранность всего коллектива.



—Ваше звено с Савченко и Гриценко вообще можно считать одним из самых слаженных в Лиге. Помимо команды, вы таким же составом играли и в национальной сборной. Как искали «химию» внутри пятерки? Сразу удалось наиграть правильные сочетания?



—Когда мы приехали в Кременчуг, мы с первых тренировок играли вместе и сразу нашли взаимопонимание.

Мы уже достаточно давно играем в этом сочетании и благодаря этому мы уже можем не глядя отбрасывать шайбу, зная, что там всегда окажется партнёр. Все это потому что мы уже очень хорошо знаем и чувствуем друг друга на льду.

— По результативности ты вошёл в топ-10 бомбардиров УХЛ регулярного чемпионата. За счёт чего этот сезон – такой результативный?



—По сути, это все благодаря партнерам и нашей сыгранности. Как и в прошлом году, я оказался на четвёртом месте бомбардиров, и опять в основе моих очков – это передачи.

Плюс, мы достаточно хорошо работаем во время предсезонки и на протяжении самого сезона. Так что все результаты только благодаря этим двум факторам.

—Что сейчас нужно сделать команде, чтобы не потерять запал в решающей стадии? Ведь трудно по ходу всего сезона идти на уверенном первом месте…



— Я думаю, что ничего не надо менять. Мы будем продолжать работать и улучшать моменты, которые не получались в последних матчах.

—Стадию плей-офф «горожане» начнут сразу с полуфинала. Как пройдут эти две недели «паузы» для команды?



— Сейчас у нас есть время, чтобы улучшить физическую составляющую. А потом поработаем над тактическими действиями команды, чтобы к плей-офф подойти в самых лучших кондициях.

— На что делает упор тренерский штаб? Какие элементы отрабатываете?



—Пожалуй, не стану отвечать на этот вопрос. Я думаю, что все это увидят непосредственно в плей-офф.

— Каков твой прогноз на четвертьфинальную пару «Ледяные Волки» – «Белый Барс»?



—Очень тяжело спрогнозировать результат этой пары,так как последние матчи«Ледяные Волки» «кусались» до последнего, и победы«Белому Барсу» давались нелегко.

Будем смотреть, ведь это хоккей, а в нем все возможно.

— А теперь немного о болельщиках. Как тебе поддержка кременчугских трибун в этом году?



—Поддержка у команды, как и в прошлых годах на высшем уровне. Пользуясь случаем, хотелось бы их поблагодарить за прекрасную поддержку на протяжении всего сезона. Все наши победы были для них!

—Кстати, ваш фан-сектор приехал поддержать вас и на выездном матче против «Донбасса». Помогали родные кричалки в чужих стенах?



—Они старались гнать нас вперёд, и мы не хотели их подводить. Да, эта игра уже ничего не решала в турнирной таблице, норадует, что и мы, и «Донбасс» все равно играли на полную и выдали хороший матч.

Так что, я думаю, что всем болельщикам понравилась такая игра.

Напомним, что«Кременчук»и«Донбасс»,занявшиепервоеивторое местов турнирной таблице соответственно, автоматически попадают в полуфиналплей-офф.

“Горожане” свои матчи сыграют19, 21, 24, 16, а в случае надобности – также28, 30 мартаи1 апреля. Для «Донбасса» полуфинальная серия начнётся20марта, после чего дончане также встретятся с оппонентами22, 25и27 марта, в случае надобности –29, 31 мартаи2 апрелябудут сыграны решающие матчи в этой паре.

Полуфинальная серия плей-офф чемпионата УХЛ – Пари-Матч будет сыграна до 4 побед одной из команд.

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