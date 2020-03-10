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Хоккей

“Анахайм” – “Миннесота” (4:5 ОТ): Фиала тащит “Уайлд” в плей-офф

Николай ПисаревНет комментариев
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Алекс Гальченюк,Матс Зуккаралло и Маркус Фолиньо

Три раза в этом матче менялся лидер, на 19-й минуте третьего периода “Дакс” сравняли счет, а за 59 секунд до конца овертайма Кевин Фиала оформил дубль и принес “Миннесоте” (35-27-7) шестую победу в последних восьми матчах. Благодаря этому команда Дина Эвасона на одно очко опередила “Ванкувер”, “Нэшвилл” и “Виннипег”, поднявшись на место первой “уайлд-кард”.

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Также голом и передачей у “Уайлд” отметился Алекс Гальченюк, Деван Дубник сделал 22 сэйва, а Матс Зуккарелло забил свой первый гол с 1 февраля. Фиала с 4 февраля забил 14 голов в 18 матчах и набрал 26 очков.

“Анахайм” (28-32-9) не смог продлить победную серию до трех матчей. Двумя голами и передачей у “Дакс” отметился Якоб Силфверберг, а Рикард Ракелл сделал три передачи. Вратарь Райан Миллер отразил 25 бросков.

Источник: nhl.ru
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