“Чикаго” – “Сент-Луис” (0:2): шатаут Аллена

Кори Кроуфорд

“Сент-Луис” (41-18-10) одержал девятую победу в последних 10 матчах благодаря 29 сэйвам Джейка Аллена, голам защитников Роберта Бортуццо и Алекса Пьетранджело и двум передачам Джейдена Шварца. В борьбе за первое место Центрального дивизиона “Блюз” по-прежнему на два очка опережают “Колорадо”, который сегодня взял верх над “Сан-Хосе”. Для Аллена шатаут стал вторым в сезоне, и оба были оформлены в матчах с “Чикаго”.

“Мы провели хороший оборонительный матч, – сказал тренер “Блюз” Крэйг Беруби. – Да, у соперника были шансы в быстрых атаках, но не очень много. Мы хорошо поработали”.

“Чикаго” (31-30-8) потерпел второе подряд поражение после четырехматчевой победной серии и остался в шести очках от “Ванкувера”, “Нэшвилла” и “Виннипега”, которые делят два места в зоне “уайлд-кард”. В воротах “Блэкхокс” в девятый раз подряд сыграл Кори Кроуфорд, отразивший 24 броска.

“Тяжелое поражение, – сказал тренер “Чикаго” Джереми Коллитон. – Эти два очка нам были нужны. Но жаловаться на желание команды я не буду. Они сражались достойно”.

“Сент-Луис” выиграл у “Чикаго”, своего самого принципиального конкурента, все четыре матча в сезоне.