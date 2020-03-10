«Донбасс»: итоги регулярного чемпионата

7 марта завершился розыгрыш регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч сезона 2019/20, а уже 11-го и 12-го марта стартует решающая часть чемпионата – плей-офф.

В преддверии плей-офф пресс-служба Украинской хоккейной лиги подготовила серию материалов, в которых подвела итоги сезона для каждого клуба – от командных достижений до индивидуальных рекордов. Сегодня мы расскажем о том, каким был регулярный чемпионат 19/20 для действующего чемпионаУкраины «Донбасса».





«Донбасс» в период межсезонья неплохо усилился опытными и сильными хоккеистами, провел хорошую подготовку и два предсезонных турнира. Конечно, тренерский штаб дончан готовил команду не только в выступлениям в чемпионате УХЛ-Пари-Матч, но и к играм в Континентальном кубке.

На старте сезона донецкий клуб немного лихорадило, чтосказалось и на результатах команды. Разгромы команд из нижней таблицы чередовались с поражениями от прямых конкурентов за лидирующую строчку. Три поражения – от «Днепра» (дважды) и «Кременчука» –в стартовых десяти турах – не совсем то, на что рассчитывало руководство дончан.

Немного выровнять свою игру дончане смогли после победы во втором раунде Континентального кубка -«Донбасс» вырвал победу в серии послематчевых бросков и получил путевку в третий раунд соревнований. После успешного турнира в Броварах, донецкий клуб вышел из-под серьёзной нагрузки, обрёл уверенность в себе, провел ряд трансферов и с новыми силами вступил в борьбу за первые места в турнирной таблице.

На протяжении оставшихся туров регулярного чемпионата команда Сергея Витера чередовала разгромные счета, с овертаймами и буллитами, а то и вовсе поражениями. Таким образом, потеря очков (при постоянно набирающем ход«Кременчуке») не позволила донецкой команде занять первую строчку в таблице.

Командные результаты

Всего в 40 турах регулярного чемпионата«Донбасс» в общей сложности выиграл 32поединка (из них 3– в серии буллитов), проиграв при этом 8матчей (из них 6-против прямых конкурентов за первые места в таблице). Таким образом, после окончания “регулярки”«Донбасс» набрал95 очковс отставанием отпервого места всего на 1балл.



Таким образом, плей-офф для дончан начнется с полуфинальной серии. Соперником донецкого клуба станет победитель четвертьфинала в паре МХК «Динамо» -«Днепр».

В большинстве дончане реализовывали каждое третьеудаление противника (46 из165), заработав 27.8%реализации большинства (второе место среди всех клубов Лиги). При этом, имея больше игроков на площадке «Донбасс» пропустил4 раза.

В меньшинстве донецкая команда смогла нейтрализовать 87%попыток противника отличиться, выстояв в 136случаях из 156(в меньшинстве дончане пропустили 20 голов).Забивали дончане и в меньшинстве –12 раздонецкий клуб прошил голкипера противника, имея на одного игрока меньше. К слову, этот результат является лучшим среди клубов УХЛ в текущем сезоне – за дончанами по этому показателю идет «Днепр» (10 шайб), а следом«Кременчук»(7шайб).



Отметим, что за дончанами в этом сезоне еще одно достижение – на данный момент на счету «Донбасса» 12 побед кряду, что является самой длинной беспроигрышной серией в текущем сезоне.



Особенно сильны дончане в сериях послематчевых бросков – все три матча, судьба коротых решалась в серии буллитов, оставались за донецкой командой. Таким образом, из16 попыток«Донбасс» реализовал 5 (каждыйтретий бросок),пропустив при этом2 броскаиз 17попыток оппонентов.

К слову, именно выиграннаябуллитная серия принесла«Донбассу» победу во втором раунде Континентального Кубка в Броварах – тогда донецкий клуб в крайнем матче турнира в серии послематчевых бросков обыграл латвийский«Мого».

Не все так гладко у коллектива Сергея Витера складывалось в овертаймах – оба матча, которые заканчивались в дополнительное время, дончане проигрывали (матчи против«Днепра» и«Белого Барса»).

Отметим, что именно «Донбассу» в текущем розыгрыше чемпионата УХЛ-Пари-Матч принадлежит рекорд результативности по заброшенным шайбам в одном матче. В поединке против харьковского МХК «Динамо» дончане отправили в харьковские ворота17 шайб,не пропустив ни одного гола.

Индивидуальные достижения

Лучшим бомбардиром«Донбасса» по итогам регулярного чемпионата сталИлья Коренчук, который в 38 матчах набрал 44 (22+22) очковпри показателе полезности+33. Второе местозанялВиталий Лялькас 41(19+22) балломв 32 матчах,а тройку лидеров замыкаетАйнарс Подзиньш,который записал на свой счёт34(18+16) результативных баллови показатель полезности+38.







Лучшим защитником донецкого клуба по показателю+/-являетсяАлександр Большаков,который заработал показатель полезности+39при набранных13 (1+12) очкахв 31 матче.

А самым результативным защитником«Донбасса» являетсяАлександр Яковлев,который при показателе полезности+31заработал21(6+15) очковв 23матчах.





Если говорить о вратарской позиции, то в этом сезоне«Донбасс» существенно усилил эту позицию, подписав по ходу сезона двоих опытных голкиперов, которые составили компаниюБогдану ДьяченкоиАлександру Качуле.



Больше всего в створе ворот дончан в этом сезоне провелСтепан Горячевских (1011 минут),отбив 429броскови заработав коэффициент надёжности 2.14.Отметим, что играГорячевскихпринесла«Донбассу» 12побед.



В половинуменьше (522 минуты) в створе донецких ворот выстоялБогдан Дьяченко, принеся своей команде 7побед.ВсегоДьяченкоотбил91.5% бросков (130),заработав коэффициент надёжности1.38.

Третий голкипер присоединился к команде по ходу сезона – сразу после того какБогдан Дьяченкополучил травму на турнире, выступая за национальную команду.Алексей Трифоновпровел в створе ворот«Донбасса» 10поединков,однако сходу зарекомендовал себя как опытный и надёжный голкипер.

ВсегоТрифоновотбил 94.6% бросков,выиграв таким образомвсе 10 встречи заработав коэффициент надёжности1.42.

Всего в 40 матчах регулярного чемпионата«Донбасс» нанес 1576бросковв створ ворот противника (что является лучшим результатом текущей “регулярки”), реализовав 223своих попытки.Если говорить о защите, то при 927броскахпротивника, дончане пропустили 68шайб. Что являетсявторым показателем Лиги (после«Кременчука»).

Напомним, что «Кременчук»и«Донбасс»,занявшиепервоеивторое местов турнирной таблице соответственно, автоматически попадают вполуфиналплей-офф.

“Горожане” свои матчи сыграют19, 21, 24, 16, а в случае надобности – также28, 30 мартаи1 апреля. Для «Донбасса» полуфинальная серия начнётся20марта, после чего дончане также встретятся с оппонентами22, 25и27 марта, в случае надобности –29, 31 мартаи2 апрелябудут сыграны решающие матчи в этой паре.

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