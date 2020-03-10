Новое на сайте

еще
Вторник, 10 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Эдмонтон” – “Вегас” (2:3 ОТ): снова победный гол Теодора
Хоккей

“Эдмонтон” – “Вегас” (2:3 ОТ): снова победный гол Теодора

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Игроки Вегаса

Ши Теодор забил на третьей минуте овертайма и во втором матче подряд стал автором победного гола для “Вегаса” (39-24-8), который на расстояние трех очков оторвался от “Эдмонтона” в борьбе за первое место Тихоокеанского дивизиона.

В первом периоде команды обменялись голами, а в начале третьего “Эдмонтон” вышел вперед после гола Райана Ньюджента-Хопкинса. “Голден Найтс” сравняли счет на 12-й минуте благодаря шайбе Джонатана Маршессо, который также ассистировал Теодору в овертайме. Вратарь “Рыцарей” Марк-Андре Флери сделал 22 сэйва.

Читайте также:  «Днепр» дозаявил Владислава Лугового

“Ойлерз” (37-24-9) потерпели второе поражение за шесть матчей (4-1-1) и на четыре очка оторвались от “Калгари”, который идет третьим в дивизионе. “Эдмонтон” играл без приболевшего капитана Коннора Макдэвида. Лучшим игроком хозяев стал вратарь Микко Коскинен, во втором матче подряд сделавший 45 сэйвов.

“Мы сейчас играем не очень хорошо, – сказал тренер “Ойлерз” Дэйв Типпетт. – О некоторых вещах мы сегодня поговорили, но в то же время исполнение многих других компонентов оказалось на очень низком уровне”.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Маска МХК «Динамо» в Instagram

“Сент-Луис” – “Флорида” (1:2): “Пэнтерз” стали ближе к плей-офф

“Анахайм” – “Миннесота” (4:5 ОТ): Фиала тащит “Уайлд” в плей-офф

«Донбасс»: итоги регулярного чемпионата

Матчи регулярного чемпионата 9 марта 2020 года (онлайн)

Закрыть