«Кременчук»: итоги регулярного чемпионата

7 марта завершился розыгрыш регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч сезона 2019/20, а уже 11-го и 12-го марта стартует решающая часть чемпионата – плей-офф.

В преддверии плей-офф пресс-служба Украинской хоккейной лиги подготовила серию материалов, в которых подвела итоги сезона для каждого клуба – от командных достижений до индивидуальных рекордов. Сегодня мы расскажем о том, каким был регулярный чемпионат 19/20 для лидера текущего розыгрыша чемпионата «Кременчука».





«Кременчук» – единственная команда в текущем розыгрыше УХЛ-Пари-Матч, которая сумела стабильно пройти весь регулярный чемпионат, удерживая лидерскую позицию. Более того, кременчужане набрали настолько мощный ход, что выдали 11-матчевую беспроигрышную серию, опередили своих оппонентов по всем результативным показателям и прочно засели на первой строчке в турнирной таблице.

Такой результат прежде всего из-за того, что в период межсезоньятренерскому штабу “горожанам” удалось провести хорошую селекционную работу и усилить команду рядом опытных игроков, а также сыграть коллектив настолько, чтобы он единым целым шел к новым победам.

Командные результаты

В 40 матчах регулярного чемпионата кременчужане выиграли 32поединка (из них 3в овертаймах и по буллитам), проиграв всего 8матчей (причём 5 из них – донецкому клубу). Таким образом за весь регулярный чемпионат “горожане” набрали 96очков, заняв первое место в турнирной таблице и выиграв “регулярку”.

Сенсационным, как для кременчугского клуба, так и для всех любителей украинского хоккея стал результат матча против«Белого Барса», в котором«Кременчук» уступил со счётом 0:2. Однако, сразу после этого кременчужане взяли себя в руки и выиграли следующие 7 из 10матчей (при этом дважды уступив «Донбассу» и раз – «Днепру»).



Вообще в текущем розыгрыше чемпионата УХЛ-Пари-Матч «Кременчук» является самой забивной командой. Всего в 40 матчах “регулярки” кременчужане 251разотличались в воротах противника, забрасывая каждуюшестуюшайбу (в среднем по 6головв матче). Таким образом, “горожане” нанесли 1521бросокв створ ворот противника.

К слову, именно команда Александра Савицкого первой в этом сезоне преодолела отметку сначала в100,а потом и200 заброшенных шайб.Юбилейными для “горожан” голами отметились лидеры командыДмитрий СозоновиДмитрий Орловсоответственно.

В ответ «Кременчук» получил 879бросковпо своим воротам, из которых голкиперы кременчугского клуба пропустили всего 64шайбы.Это доказывает, что«Кременчук» обладает не только самой результативной линией нападения, но и надёжным тылом в лице защитников и вратарей.

В большинстве, как и в турнирной таблице “горожане” занимают лидирующую позицию, пользуясь каждым третьим удалением противника.Таким образом,«Кременчук» забросил 40шайб в большинствепри 138попытках,заработав 28.9% реализации большинства.В большинстве кременчудане умудрялись и пропускать – “горожане”, как и их соседпо турнирной таблице«Донбасс», пропустили4 шайбы,имея численное преимущество.

В меньшинстве«Кременчук» нейтрализовывал 91% попыток противникаотличиться, выстояв в131 случаеиз 144.При этом, “горожане”, отлично обороняясь, успевали еще и забивать – кременчугский клуб7 разотличился в воротах противника, имея на одного игрока меньше (третье место среди всех клубов УХЛ).

Из 40 матчей регулярного чемпионата –3для кременчужан заканчивались в серии послематчевых бросков (2 проигранных и 1 выигранный матч).Всего из 14попыток пробить буллит“горожанам” удалось реализовать 4 броска, пропустив при этом3из12 бросков.

В овертаймах для “горожан” все складывалось зеркальным образом – из3 матчей,судьба которых решалась в дополнительное время,кременчужане выиграли2и уступили в1 матче.



Индивидуальные достижения

Самым результативным нападающим в составе «Кременчука» сталДмитрий Орлов,который в 39матчах“регулярки” набрал69(36+33) очковпри показателе полезности+57.Следом за ним идеткапитан командыНиколай Киселевс 63 (34+29)набранными баллами, а тройку лидеров замыкаетДмитрий Созонови его60(25+35) очкови показателе полезности+57.



К слову,Дмитрий Орловявляется самым результативным игроком не только своей команды, но и всей бомбардирской гонки регулярного чемпионата УХЛ-Пари-Матч в текущем сезоне. Также еще четверо игроков «Кременчука» попали в топ-10 лучших бомбардиров “регулярки”:Николай Киселёв, Дмитрий Созонов, Алексей ВоронаиАлександр Пукс.



Лучшим защитником кременчугского клуба по показателю+/-является Илья Бабрусев,который заработал показатель полезности+52 при набранных 22 (4+18) очкахв 32 матчах.

А самым результативным защитником«Кременчука» стал Всеволод Толстушко,который при показателе полезности+37 заработал 32 (12+20) очковв 37 матчах. К слову,Толстушкозанял итоговое второе место среди самых результативных защитников регулярного чемпионата, уступив толькоСергею Дорофеевуна11баллов.

Лучшим вратарём не только кременчугской команды в целом, но и всего регулярного чемпионата УХЛ – Пари-Матч сезона 2019/20 сталВячеслав Новицкий,который в 34матчах (2032 минутыв створе ворот), отбил 672броска (93.3%),заработав коэффициент надежности 1.42.Всего уверенная играВячеслава Новицкогов воротах помогла кременчужанам добыть 28 побед.



Кроме того,Новицкийуже трижды в текущем сезоне получал звание лучшего голкипера месяца (сентябрь, ноябрь и декабрь), что является рекордом сезона 19/20.

БэкапомНовицкогов«Кременчуке» являетсяНикита Гордюшин,который провел в этом сезоне не так много времени в воротах “горожан” (всего 205минут),однако при этом голкипер отбил60 бросков (92.3% отбитых),пропустив5 шайби заработав коэффициент надёжности1.46.

Напомним, что «Кременчук»и«Донбасс»,занявшиепервоеивторое местов турнирной таблице соответственно, автоматически попадают вполуфиналплей-офф.

“Горожане” свои матчи сыграют19, 21, 24, 16, а в случае надобности – также28, 30 мартаи1 апреля. Для «Донбасса» полуфинальная серия начнётся20марта, после чего дончане также встретятся с оппонентами22, 25и27 марта, в случае надобности –29, 31 мартаи2 апрелябудут сыграны решающие матчи в этой паре.

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