Матчи регулярного чемпионата 9 марта 2020 года (онлайн)

Овечкин против Баффало

Трансляции матчей дня смотрите в соответствующих протоколах >>>

Расписание матчей 9 марта (время московское):

“Баффало Сэйбрз” – “Вашингтон Кэпиталз” (02:00)

“Виннипег Джетс” – “Аризона Койотиз” (03:00)

“Сент-Луис Блюз” – “Флорида Пэнтерз” (03:00)

“Эдмонтон Ойлерз” – “Вегас Голден Найтс” (04:00)

“Лос-Анджелес Кингз” – “Колорадо Эвеланш” (05:30)

“Эдмонтон” – “Вегас” (04:00 мск): битва за Тихоокеанский дивизион

“Вегас” (38-24-8) в воскресенье обыграл “Калгари” (5:3), одержал 10-ю победу в последних 12 матчах и на два очка опережает “Эдмонтон” в борьбе за первое место в Тихоокеанском дивизионе. При этом у “Ойлерз” есть игра в запасе. В поединке против “Флэймз” в воротах “Голден Найтс” сыграл Робин Ленер, отразивший 19 бросков. В трех матчах после обмена из “Чикаго” он сыграл 3-0-0 при 1,67 в среднем пропущенных гола и 94,0 сэйвов. Ожидается, что в понедельник он уступит место Марку-Андре Флери.

“Эдмонтон” (37-24-8) в субботу обыграл “Коламбус” (4:1) и одержал четвертую победу в последних пяти встречах. Микко Коскинен в поединке с “Блю Джекетс” сделал 45 сэйвов, ему не хватило 59 секунд для оформления шатаута. В своих предыдущих трех встречах он отразил 97 из 99 бросков.

Леон Драйзайтль со 110 очками продолжает лидировать в споре лучших бомбардиров, на 14 баллов опережая партнера по команде Коннора Макдэвида, который в восьми встречах после возвращения в строй набрал 15 (3+12) очков. Девять из оставшихся 13 матчей регулярного чемпионата “Ойлерз” проведут дома, где в этом сезоне они сыграли 17-10-5.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды в Лас-Вегасе и одержали по одной победе. В последнем очном поединке 26 февраля “Голден Найтс” были сильнее со счетом 3:0. Против команд из своего дивизиона “Вегас” в этом сезоне сыграл 14-6-2.

“Баффало” – “Вашингтон” (02:00): “Кэпиталз” могут обогнать “Флайерз”

“Вашингтон” (41-20-7) в субботу в принципиальном противостоянии обыграл “Питтсбург” (5:2), избежал третьего поражения подряд и сохранил равенство с “Филадельфией” на первой позиции Столичного дивизиона. После 68 матчей в активе обеих команд по 89 очков и 41 победе. Александр Овечкин в субботнем поединке не нанес ни одного броска в створ. С 47 голами он занимает второе место в споре снайперов, на одну шайбу отставая от Давида Пастрняка из “Бостона”.

Сейчас нападающий “Кэпиталз” близок к тому, чтобы разделить седьмое место в списке лучших снайперов НХЛ с Майком Гартнером. Овечкин сыграл 1151 матч в регулярных чемпионатах и забросил 705 шайб, что на три меньше, чем Гартнер. Кроме того, капитан “Вашингтона” может в пятый раз с 2014 года забить не менее 50 голов за чемпионат.

“Думаю, что это случится в этом сезоне, – сказал Гартнер. – Полагаю, что все так и будет. И это хорошо для него”.

“Баффало” (29-31-8) в субботу уступил “Филадельфии” (1:3) и потерпел шестое подряд поражение в основное время. В последних семи матчах команда Ральфа Крюгера забивала не более двух голов. Также на этом отрезке “Сэйбрз” не реализовали ни одного большинства из 17, а их капитан Джек Айкел не набрал ни одного очка. Семиматчевая безрезультативная серия стала его личным антирекордом. От зоны плей-офф “Баффало” отстает на 13 очков.

В последних 15 очных матчах “Вашингтон” обыграл “Баффало” 12 раз (12-3-0). В том числе по ходу нынешнего регулярного чемпионата. 1 ноября “Кэпиталз” были сильнее со счетом 6:1. Против команд из Атлантического дивизиона “Вашингтон” в этом сезоне сыграл 14-2-1.

“Виннипег” – “Аризона” (03:00): битва конкурентов за плей-офф

“Виннипег” (35-28-6) в пятницу обыграл “Вегас” (4:0) и одержал третью победу в четырех матчах. “Джетс” вместе с “Ванкувером” и “Нэшвиллом” делят место второй “уайлд-кард” Западной конференции, но относительно конкурентов “Виннипег” провел на один матч больше. В пятничном поединке Коннор Хеллебак отразил все 29 бросков, с шестью шатаутами он лидирует в НХЛ. Одну из шайб команды в матче с “Вегасом” забросил Кайл Коннор, который продлил голевую серию до пяти встреч.

В пятницу в состав “Джетс” вернулся Маттье Перро, который провел первый матч после 16 пропущенных игр из-за травмы и сразу же отличился, прервав личную 22-матчевую безголевую серию. Ожидается, что во вторник в строй вернется центрфорвард Адам Лаури, который не играл с 19 января из-за травмы верхней части тела.

“Аризона” (33-28-8) в пятницу уступила “Калгари” (2:3) и на пять очков отстала от “Флэймз”, которые занимают третье место в Тихоокеанском дивизионе. Кроме того, “Койотиз” на два очка отстают от “Ванкувера”, “Нэшвилла” и “Виннипега” в борьбе за место второй “уайлд-кард” Западной конференции.

В воскресенье стало известно, что нападающий “Аризоны” Конор Гарланд выбыл на одну-две недели из-за травмы нижней части тела. Форвард занимает первое место в команде по заброшенным шайбам (22) и третье по набранным очкам (39) после Клейтона Келлера (44) и Ника Шмальца (43).

“Сент-Луис” – “Флорида” (03:00): “Блюз” не отступают

“Сент-Луис” (41-18-10) в воскресенье обыграл “Чикаго” (2:0) и одержал девятую победу в последних 10 матчах. В борьбе за первое место Центрального дивизиона и Западной конференции “Блюз” по-прежнему на два очка опережают “Колорадо”, у которого есть игра в запасе. Джейк Аллен в поединке с “Блэкхокс” оформил второй шатаут в сезоне, но в понедельник, как ожидается, уступит место в воротах Джордану Биннингтону.

“Мы провели хороший оборонительный матч, – сказал тренер “Блюз” Крэйг Беруби после четвертой в сезоне победы над “Чикаго”. – Да, у соперника были шансы в быстрых атаках, но не очень много. Мы хорошо поработали”.

“Флорида” (34-26-8) в субботу обыграла “Монреаль” (4:1) и на расстояние трех очков приблизилась к зоне плей-офф, одержав первую домашнюю победу с 16 января (за девять матчей). “Пэнтерз” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона на три балла отстают от “Торонто” и имеют одну игру в запасе. Также на три очка команда отстает от “Айлендерс” и “Каролины”, которые делят место второй “уайлд-кард” Востока.

“Сегодня мы показали более рабочую и качественную игру, чем в последнее время, – сказал тренер Джоэл Кенневилль после победы над “Канадиенс”. – Мы извлекли урок и изменили ситуацию. Нужно использовать этот импульс и полностью изменить направление нашего движения. Впереди у нас есть прекрасная возможность, нужно воспользоваться ею”.

В воротах “Флориды” в субботу во втором матче подряд сыграл Крис Дриджер, сделавший 33 сэйва. Сергей Бобровский продолжает восстанавливаться от травмы нижней части тела. Дриджер лидирует среди всех вратарей НХЛ по проценту отраженных бросков (93,6%) и среднему количеству пропущенных шайб (2,16 за матч). В 11 встречах (10 в старте) он сыграл 6-2-1, отразив 306 бросков из 327 и оформив один шатаут.

Изначально данный матч должен был состояться 10 марта, но был перенесен на день раньше, так как на 11 марта НХЛ назначила доигровку матча между “Анахаймом” и “Сент-Луисом”. Ранее та встреча была прервана в первом периоде после того, как защитник “Блюз” Джей Боумистер перенес сердечный приступ.

“Лос-Анджелес” – “Колорадо” (05:30): “Эвеланш” идут за “Блюз”

“Колорадо” (41-19-8) в воскресенье обыграл “Сан-Хосе” (4:3), одержав первую победу за три встречи и восьмую в последних 10 матчах. “Эвеланш” при одной игре в запасе остаются в двух очках от лидера Центрального дивизиона и Западной конференции “Сент-Луиса”. В поединке с “Шаркс” Габриэль Ландеског и Нэйтан Маккиннон набрали по 3 (1+2) очка, а Владислав Наместников забил гол и сделал передачу.

Защитник Никита Задоров по решению тренера пропустил два последних поединка. По словам наставника “Колорадо” Джареда Беднара, игра россиянина уже долгое время находится на спаде, а команде в данный момент нужна стабильность.

“Кингз” (27-35-6) в субботу взяли верх над “Миннесотой” (7:3) и впервые в сезоне выиграли в пятый раз подряд. Хет-триком в том матче отметился Дастин Браун. “Лос-Анджелес” по-прежнему занимает последнее место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 16 очков.

“Мы пытаемся использовать эти матчи, чтобы стать лучше, – сказал Браун после победы над “Уайлд”. – Это время года всегда интереснее остальных, вне зависимости от того, борешься ты за плей-офф или нет”.