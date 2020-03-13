Александр Шибаев: «Чувствовалось небольшое волнение, которое мешало в завершении атак»

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги— пари – Матч «Днепр» разгромил харьковскийМХК«Динамо» со счётом 1:8, добыв первую победу в решающем этапе чемпионата.

Автор дубля в ворота харьковчанАлександр Шибаев пообщался с пресс-службой УХЛ и рассказал о впечатлениях после первого четвертьфинального поединка.



—Плей-офф – это всегда самая интересная часть сезона – как для зрителей, так для игроков. Поэтому эмоции во время матча были самые приятные и позитивные.

— Как думаешь, почему первый период закончился ничейным счетом?



—Плей-офф -это совершенно другой турнир, поэтому вначале у нас чувствовалось небольшое волнение, которое мешало в завершении атак. Моментов мы создали достаточно, но далеко не все получилось реализовать.

— Ожидали ли вы такого сопротивления от харьковчан?

— Конечно.Хоть«Динамо» и молодая команда, но видно, что они по ходу сезона прибавляют с каждой игрой. Однако, мы пока сильнее и поэтому победа была за нами.

—Какой момент стал переломным в матче?



— Я думаю, что переломным стал второй период в целом. Во вторую двадцатиминутку мы забили хорошие голы и играть стало легче.

— В том поединке ты набрал 4 (2+2) балла. Что сподвигло на такую индивидуальную результативность?

— Прежде всего – это заслуга моего всего звена, за что хочу сказать им отдельное спасибо.

—Как сейчас готовитесь ко второму матчу серии?



—Пока восстанавливаемся после игры и дороги домой. А уже с завтрашнего дня начнём готовиться к домашней игре.

Напомним, что 15марта в 14:00 команды сыграют ответный матч в Херсоне. Прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

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