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Хоккей

“Даллас” – “Рейнджерс” (2:4): шестое подряд поражение “Старз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Каапо Какко

Два гола Каапо Какко, шайбы Адама Фокса и Мики Зибанежада, а также 31 сэйв Игоря Шестеркина помогли “Рейнджерс” (37-28-4) одержать вторую победу за три матча и остаться на расстоянии трех очков от зоны плей-офф. Также по передаче сделали Артемий Панарин и Павел Бучневич. Панарин набрал 70-е очко в равных составах, а Бучневич продлил результативную серию до шести игр.

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“Мы отлично контролировали шайбу, – сказал тренер “Нью-Йорка” Дэвид Куинн. – Мы постоянно опережали соперника и лишили их времени и пространства. Сегодня вся команда работала ради одной цели. Мы совершили настоящее коллективное усилие”.

Зибанежад стал пятым игроком в этом сезоне, забившим 40-й гол. Причем это второй случай в истории, когда все пять игроков, первые достигшие такого рубежа, родились в разных странах.

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“Рейнджерс” забили четыре безответных гола в первых двух периодах. “Даллас” забил свои голы в третьем периоде (Роопе Хинтц и Миро Хейсканен), но проиграл в шестой раз подряд (0-4-2). Голкипер “Старз” Бен Бишоп сделал 23 сэйва. “Даллас” (37-24-8) занимает третье место Центрального дивизиона, на восемь очков отставая от “Колорадо” и на четыре опережая “Нэшвилл” и “Виннипег”.

“Я не знаю, чем мы занимаемся в день матча, но мы готовим себя не так, как надо, – сказал тренер “Старз” Рик Боунесс. – Все очень просто. Если ты не готов, то не играешь подобающим образом. Нам осталось провести 13 матчей, но мы находимся в зоне плей-офф и еще имеем шанс все исправить”.

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В составе “Далласа” снова из-за болезни отсутствовал Александр Радулов.

Источник: nhl.ru
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