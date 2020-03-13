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Хоккей

Международная федерация хоккея отменит чемпионат мира среди сборных (U18)

Николай ПисаревНет комментариев
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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что чемпионат мира U-18 в элитном дивизионе, который должен был пройти в США, точно не состоится из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, готовятся решения по отмене ЧМ U-18 во всех дивизионах.

В апреле сборная Украины U-18 должна быть отправиться в Италию на ЧМ в Дивизионе 1B, но уже очевидно, что турнир не состоится.

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При этом Фазель подчеркнул, что основной чемпионат мира, который в мае должен пройти в Швейцарии, не отменен. Решение будет принято позже.

Источник: сайт sport.ua

Источник: uhl.ua
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