“Монреаль” – “Нэшвилл” (2:4): ударный период “Предаторз”

Игроки Нэшвилла

Четыре гола во втором периоде позволили “Нэшвиллу” (35-26-8) выиграть в третий раз подряд и подняться на место первой “уайлд-кард” Западной конференции. “Предаторз” имеют равенство очков с “Виннипегом” и “Ванкувером”, на одно очко опережая “Миннесоту”.

Главным творцом успеха стал форвард Филип Форсберг, забивший два гола и сделавший передачу. По числу голов в истории “Нэшвилла” (166) он сравнялся на втором месте с защитником “Канадиенс” Ши Вебером, который играл за “Предаторз” с 2012 по 2016 годы. Вратарь Юсе Сарос после двух подряд шатаутов отразил 32 броска. Его сухая серия прервалась на отметке 181:06, когда на третьей минуте третьего периода отличился Арттури Лехконен.

Также у “Монреаля” (31-31-9) первым голом в НХЛ отметился Лукас Вейдемо, а Кэри Прайс отразил 32 броска. Для “Канадиенс” поражение стало третьим подряд и 10-м в последних 14 матчах. Отставание “Монреаля” от зоны плей-офф составляет уже 10 очков.