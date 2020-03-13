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Результат второй полуфинальной пары плей-офф беларусской Экстралиги (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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В первом полуфинальном матче плей-офф Экстралиги «Неман» на домашнем льду одержал победу над «Шахтером» со счетом 4:2.

Счет в серии: 1-0.

Неман – Шахтер – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 04:30 И. Карабанов (Левко, Боголейша), 1:1 – 18:02 Сусло (Кислый, С. Малявко), 2:1 – 25:22 Савинов (Бердников), 2:2 – 27:27 Боголейша (Феклистов, Казнадей), ГБ, 3:2 – 57:37 Туркин (Хильтунен), 4:2 – 59:58 Кислый (С. Малявко), ГПВ.

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Источник: сайт belarushockey.com

Источник: uhl.ua
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