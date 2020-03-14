“Детройт” – “Каролина” (2:5): “Харрикейнз” встают на ноги

Себастиан Ахо

Два гола и передача Себастьяна Ахо, а также 23 сэйва вернувшегося в Детройт Петра Мразека помогли “Каролине” (38-25-5) продлить победную серию до трех матчей и закрепиться на месте первой “уайлд-кард” Востока. “Ураганы” имеют равенство по очкам с “Коламбусом” и на одно очко опережают “Айлендерс”.

Также у гостей во втором матче подряд забил Морган Джики, проводивший вторую встречу в НХЛ и забивший три гола с трех бросков.

“В таком матче смотришь на таблицу и ожидаешь победы, но ты все равно должен с уважением относиться к игре, – сказал Джастин Уильямс, чья голевая серия достигла пяти матчей. – Нам все равно нужно было выйти на лед и поработать в матче с неудобной командой, которая просто так сдаваться не собиралась”.

Мразек вернулся в состав “Каролины” после шести пропущенных встреч из-за сотрясения мозга и травмы шеи.

“Детройт” (17-49-5) выиграл две предыдущие встречи, но в последних 14 поединках сыграл 3-10-1. Джонатан Бернье отразил 31 бросок, а по шайбе у хозяев забросили Тайлер Бертуцци и Кристофер Эн.

“Ред Уингз” не смогли реализовать ни одного из пяти шансов в большинстве. А “Харрикейнз” использовали три возможности из четырех, также забив в меньшинстве.