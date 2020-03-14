Крис Танев получил травму нижней части тела

Кристофер Танев

Защитник “Ванкувер Кэнакс” Кристофер Танев получил травму нижней части тела и выбыл на одну-две недели.

Хоккеист травмировался в домашнем матче против “Нью-Йорк Айлендерс”, который состоялся во вторник и завершился победой “Кэнакс” по буллитам со счетом 5:4. В 69 играх нынешнего сезона он набрал 20 (2+18) очков.

В связи с этим клуб вызвал из АХЛ защитника Джейлена Чэтфилда. Он не провел ни одного матча в НХЛ, а в 48 играх АХЛ отдал четыре голевые передачи.

“Ванкувер” (36-27-6) делит седьмое-девятое места в Западной конференции с “Нэшвилл Предаторз” и “Виннипег Джетс”. Следующий матч “Кэнакс” проводят на выезде в четверг (пятницу, 05:00 мск) против “Аризона Койотиз”.