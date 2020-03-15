Александр Панченко: «Единственное, что меня смущает в этом матче – это “0” в графе наших заброшенных шайб»

Главный тренер МХК «Динамо»Александр Панченкопосле поражения его команды во втором четвертьфинальном матче плей-офф УХЛ-Пари-Матч от херсонского«Днепра» (0:12) прокомментировал исход встречи:
— Какое-то время в этом матче мы играли очень неплохо. Но у нас были грубейшие ошибки – 4-5 голов мы сами себе привезли. Команда соперника мастеровитоиспользовала свои моменты и шансы.
У наших нападающих было очень много моментов – я даже не припомню, когда такое еще было в этом сезоне. Были выходы один в ноль и два в один, было много атак, где соперник ошибался и у нас были моменты для взятия ворот. Поэтому нападающие сегодня могли сыграть лучше. В общем, единственное, что меня смущает в этом матче – это “0” в графе наших заброшенных шайб.Команду соперника поздравляю с победой и желаю удачи дальше.