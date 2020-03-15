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Хоккей

Александр Панченко: «Единственное, что меня смущает в этом матче – это “0” в графе наших заброшенных шайб»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер МХК «Динамо»Александр Панченкопосле поражения его команды во втором четвертьфинальном матче плей-офф УХЛ-Пари-Матч от херсонского«Днепра» (0:12) прокомментировал исход встречи:

— Какое-то время в этом матче мы играли очень неплохо. Но у нас были грубейшие ошибки – 4-5 голов мы сами себе привезли. Команда соперника мастеровитоиспользовала свои моменты и шансы.

У наших нападающих было очень много моментов – я даже не припомню, когда такое еще было в этом сезоне. Были выходы один в ноль и два в один, было много атак, где соперник ошибался и у нас были моменты для взятия ворот. Поэтому нападающие сегодня могли сыграть лучше. В общем, единственное, что меня смущает в этом матче – это “0” в графе наших заброшенных шайб.Команду соперника поздравляю с победой и желаю удачи дальше.

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Если подводить итог сезона, то могу сказать, что команда набралась опыта. Результат уже такой, какой есть, будем делать выводы. Возьмём лучшее в следующий сезон и оставим худшее в этом.

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Источник: uhl.ua
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