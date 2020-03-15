Бобровский поможет сотрудникам BB&T Center

Сергей Бобровский

Сергей Бобровский возглавил акцию по сбору средств для помощи внештатным сотрудникам BB&T Center, которые остались без работы из-за отмены мероприятий на арене из-за коронавируса.

Вратарь “Флориды Пантерз”, 1 июля подписавший с клубом контракт на правах свободного агента, пожертвует им $100 тыс., а его партнеры должны присоединиться к инициативе. Владельцы клуба также помогут частично занятым сотрудникам.

После того, как 12 марта НХЛ поставила свой сезон на паузу, многие команды сообщили, что разрабатывают планы помощи сотрудникам своих стадионов.

“Питтсбург Пингвинз” использует для этого фонд пожертвований игроков, Фонд “Пингвинз” и Фонд Марио Лемье.

В Детройте Ilitch Companies создадут фонд размером $1 млн, чтобы сотрудники Little Caesars Arena зарабатывали во время паузы в чемпионате.

“Нью-Джерси Девилз” и “Сан-Хосе Шаркс” также публично анонсировали планы помощи сотрудникам арен до конца регулярного сезона.

Компания Comcast Spectacor, которая владеет домашней ареной “Филадельфия Флайерз” Wells Fargo Center, сообщила, что будет платить всем сотрудникам стадиона, работающим в дни матчей, за игры, запланированные до 31 марта.

Владельцы “Анахайм Дакс” Генри и Сьюзан Самуэли заявили Los Angeles Times, что будут платить всем штатным и внештатным сотрудникам Honda Center.

Vinik Sports Group будет платить сотрудникам, которые работают на матчах “Тампа-Бэй Лайтнинг” до конца регулярного сезона, а Maple Leaf Sports & Entertainment заявил, что дорабатывает планы помощи 4000 людей, работающим в дни матчей.

Владелец “Вашингтон Кэпиталз” Тед Леонсис проинформировал сотрудников, работающих в дни матчей, что за март они получат обычные выплаты. А также, по информации Washington Post, им будут снова произведены выплаты, если мартовские матчи перенесут на более поздние сроки.