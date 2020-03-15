Феликс Морозов: «Тяжело отбиваться, когда удаления идут одно за одним»

Сегодня, 14 марта, в Бело Церкви состоялся второй четвертьфинальный поединок плей-офф Украинской хоккейной лиги— Пари – Матч между местным«Белым Барсом» и киевскими«Ледяными Волками». В рамках этого поединка«барсы» уступили столичному оппоненту со счётом 2:4, а счёт в серии стал 1:1.

Нападающий белоцерковского клуба Феликс Морозовпообщался с пресс-службой УХЛ и рассказал о причинах поражения своей команды и подготовке к третьему решающему матчу:

— Как думаешь, почему не удалось обыграть «Ледяных Волков» во втором матче в серии?



—Нам не хватило концентрации на весь матчи дисциплины в игре. Куча ненужных удалений очень помешала в этом поединке.

— Первые две шайбы вы пропустили, играя в меньшинстве. Почему у вас не заладилась игра в неравных составах?



— Я не скажу, что мы прямо плохо сыграли в меньшинстве. Просто достаточно тяжело отбиваться, когда удаления идут одно за одним. Плюс пропустили, играя3 на 5, что закономерно.



— В третьем периоде вам удалось отыграться до минимального разрыва, но чего не хватило, чтобы сравнять счёт?

— Я думаю, что нам не хватило энергии, ну и где-то, возможно, удачи.

— Над чем нужно сейчас поработать команде, чтобы выиграть решающий матч?



— Нам нужно лишний раз не удаляться – играть больше в равных составах. Асамое главное – это желание победить – нам нужно выходить и биться за выживание. Так конкретно и не скажу больше над чем, но это решающая игра и нам нужно её выигрывать.

Напомним, что решающий матч четвертьфинальной серии между«Белым Барсом» и«Ледяными Волками» состоится 16 марта в Белой Церкви. Поединок начнется в 18:45, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber