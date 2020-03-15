Новое на сайте

еще
Воскресенье, 15 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейШвеция остановила чемпионат страны из-за коронавируса
Хоккей

Швеция остановила чемпионат страны из-за коронавируса

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Шведская ассоциация хоккеяприняла решение досрочно завершить национальный чемпионат из-за угрозы распространениякоронавируса.

—Очевидно, что мы в SHL должны взять на себя ответственность за свою аудиторию и рабочую среду для игроков и сотрудников.Это чрезвычайно печальное решение, но оно очевидно, в нынешних условиях, – прокомментировал заявление Майкл Марчал, генеральный директор SHL.

Отметим, что 12марта вSHLсостоялись заключительные матчи регулярного чемпионата, плей-офф должен был начаться 24марта. Таким образом, в этом сезоне чемпиона в лиге не будет.Ниодна команда непокинет высший дивизион.

Читайте также:  "Коламбус" обменял в "Питтсбург" защитника

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четырнадцать − 7 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Бобровский поможет сотрудникам BB&T Center

Константин Буценко: «Сегодня была хорошая игра, в плане плей-офф»

Феликс Морозов: «Тяжело отбиваться, когда удаления идут одно за одним»

Владислав Воробьев: «С первых минут начали играть в свой хоккей и у нас все получилось»

Гарланд выбыл на пару недель из-за травмы

Закрыть