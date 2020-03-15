Швеция остановила чемпионат страны из-за коронавируса

Шведская ассоциация хоккеяприняла решение досрочно завершить национальный чемпионат из-за угрозы распространениякоронавируса.

—Очевидно, что мы в SHL должны взять на себя ответственность за свою аудиторию и рабочую среду для игроков и сотрудников.Это чрезвычайно печальное решение, но оно очевидно, в нынешних условиях, – прокомментировал заявление Майкл Марчал, генеральный директор SHL.

Отметим, что 12марта вSHLсостоялись заключительные матчи регулярного чемпионата, плей-офф должен был начаться 24марта. Таким образом, в этом сезоне чемпиона в лиге не будет.Ниодна команда непокинет высший дивизион.