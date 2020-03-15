Владислав Воробьев: «С первых минут начали играть в свой хоккей и у нас все получилось»

Сегодня, 14 марта, в Бело Церкви состоялся второй четвертьфинальный поединок плей-офф Украинской хоккейной лиги— Пари – Матч между местным«Белым Барсом» и киевскими«Ледяными Волками». В рамках этого поединка «Волки» добыли уверенную победу со счётом 4:2, сравняв счёт в серии до двух побед.

Форвард«Ледяных Волков» Владислав Воробьев пообщался с пресс-службой УХЛ ипрокомментировал победный исход очного противостояния с «Белым Барсом» (4:2)

— Расскажи, что вы поменяли в своей игре, после матча в Киеве, чтобы сегодня выиграть?

— По большому счету, мы ничего не поменяли. Тактика тренера, которая была на первый матч, ничем не отличалась в сегодняшней игре.

— Как думаешь, какой момент в сегодняшнем матче был переломным для вас?

— Я думаю, об этом вообще некорректно говорить, ведь мы всю игру вели в счете, были сильнее и быстрее противника.

Могу сказать, что у нас было больше желания выиграть этот матч. Поэтому ничем не переламывали, а спервых минут начали играть в свой хоккей и у нас все получилось.

— В третьем периоде «Белому Барсу» удалось отыгратьсядо минимального разрыва. Как думаешь, за счет чего это произошло?

— Это наша болезнь – опять допустили глупые ошибки . Первый гол – там неудачно сыграли в обороне. Второй – был на добивании. Матч не бывает без ошибок. Хорошо, что сумели забить больше и выиграли.

— Как сейчас нужно действовать «Волкам», чтобы и в решающем матче победа осталась за вами?

— Так же, как мы действовали и в победном матче сегодня. Вести свою игру, гнуть свою линию.



Напомним, что решающий матч четвертьфинальной серии между«Белым Барсом» и«Ледяными Волками» состоится 16 марта в Белой Церкви. Поединок начнется в 18:45, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

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