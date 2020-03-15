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Хоккей

УХЛ отказалась от послематчевых рукопожатий из-за коронавируса (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 15 марта, в Херсоне состоялся второй поединок четвертьфинальной серии между местным«Днепром» и харьковским МХК «Динамо». В рамках этой встречи “щуки” разгромили харьковский клуб (12:0) и вышли в полуфинал плей-офф.Отметим, что матч проходил без зрителей,в связи с мерами,которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине.

Также, для тогочтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, решением дирекции Украинской хоккейной лиги было принято решение отказаться от послематчевых рукопожатий. Вместо этого игроки, двигаясь навстречу другу, благодарят соперника за игру ударом крага в крагу:

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Источник: uhl.ua
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