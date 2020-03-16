Бронзовый призер чемпионата Словакии отказался от медалей

Руководство бронзового призера чемпионата Словакии «Кошице», а также менеджмент и игроки клуба единогласно приняли решение о возвращении медалей обратно в лигу.

«Мы считаем неправильным вручать клубу медали и не согласны с рейтингом. Так же мы считаем ситуацию беспрецедентной и поддерживаем решение не определять чемпиона» – говорится в письме на имя главы словацкой лиги.

Стоит отметить, что из-за эпидемии коронавируса, в Словакии был досрочно завершен регулярный чемпионат. По решению совета директоров лиги был составлен итоговый рейтинг команд. Первое место заняла «Банска Бистрица», второе – «Слован», третьим стал «Кошице».

Источник: сайт ХК «Кошице»