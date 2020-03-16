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Хоккей

Рене Фазель: «Если турнир будет отменен, ущерб будет возмещен на всех уровнях»

Николай ПисаревНет комментариев
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Президент ИИХФРене Фазельвысказался касательно возможной отменыЧМ-2020из-за пандемии коронавируса.

—Когда будет принято решение об отмене чемпионата мира?

—Это решение принимаем не мы, а властиШвейцарии. Пока мы работаем так, будто турнир начнется8 мая. Надежда умирает последней.

Мы полагаемся на мнения специалистов, но они расходятся. Некоторые говорят, что пик пандемии вЕвропебудет преодолен в конце апреля, другие говорят о мае. Я также слышал, что худшее еще впереди. Как дантист и врач я оцениваю ситуацию с большей чувствительностью, но у меня тоже нет ответа. Я думаю, что решение по чемпионату мира будет принято в течение двух недель.

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—Трудно понять, как Италия сможет принять участие в турнире.

—Вы правы. ВИталии, а также вНорвегии и Даниизакрыты границы. ВГермании, Австрии и Швейцариичемпионаты уже закончились. В таких условиях сложно отобрать и подготовить игроков. Нужно восстановить спокойствие, сделать реалистичные оценки.

—300 000 билетов уже продано. Могут ли болельщики ждать компенсации?

—Сто процентов. Наша цель – обеспечить как можно меньше негативных последствий для всех, будь то фанаты, спонсоры или принимающие города, – сказалФазель.

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Источник: сайт ua.tribuna.com

Источник: uhl.ua
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