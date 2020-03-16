В полуфинальных сериях плей-офф белорусской экстралиги «Неман» и «Юность» проиграли, пропустив 4 шайбы (видео)

Во втором полуфинальном матче серии плей-офф «Шахтер» в гостях одержал победу над «Неманом» со счетом 4:0, а «Динамо-Молодечно» на домашнем льду обыграло минскую «Юность» со счетом 4:2.

Неман – Шахтер – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)



Шайбы: 0:1 – 08:40 Филяев (Бойко, Жидких), 0:2 – 23:57 Рядченко (Бовбель, Камбович), 0:3 – 45:01 Бовбель (Камбович), 0:4 – 51:43 – Жидких (Бойко, И.Сушко)

Динамо-Молодечно – Юность – 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)



Шайбы: 1:0 – 09:55 Нестеров (Кучкин, Амброжейчик), ГБ,1:1 – 14:17 Еременко (Дроздов, Парфеевец), ГБ, 1:2 – 18:26 Антонов (Когалев, Кашкар), ГБ,2:2 – 37:32 Дерябин (Аброжейчик), ГБ,3:2 – 49:27 Крылович (Волков, Журня),4:2 – 58.08 Грецкий (Устиненко, Денисов)

Источник:сайт belarushockey.com