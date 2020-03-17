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Федерация хоккея Беларуси возобновляет соревнования

Николай ПисаревНет комментариев
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ФХБ, накануне объявившая о приостановлении детско-юношеских соревнований в связи с рекомендацией Министерства здравоохранения и решениями Министерства спорта и туризма, а также управлений спорта и туризма облисполкомов, информирует об их возобновлении с сегодняшнего дня, 17 марта.

Это касается матчей Открытого первенства Республики Беларусь среди юниоров и юношей, а также республиканских соревнований среди юношей.

В «Париматч-Экстралиге» и высшей лиге сейчас проходят полуфинальные серии – эти турниры продолжаются без изменений.

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Источник: сайт hockey.by

Источник: uhl.ua
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