Федерация хоккея Беларуси возобновляет соревнования

ФХБ, накануне объявившая о приостановлении детско-юношеских соревнований в связи с рекомендацией Министерства здравоохранения и решениями Министерства спорта и туризма, а также управлений спорта и туризма облисполкомов, информирует об их возобновлении с сегодняшнего дня, 17 марта.
Это касается матчей Открытого первенства Республики Беларусь среди юниоров и юношей, а также республиканских соревнований среди юношей.
В «Париматч-Экстралиге» и высшей лиге сейчас проходят полуфинальные серии – эти турниры продолжаются без изменений.
Источник: сайт hockey.by
Источник: uhl.ua